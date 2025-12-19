¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê(DOE)¤¬¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤ÊÈ¯¸«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä24ÃÄÂÎ¤È¤Î¹ç°Õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Energy Department Announces Collaboration Agreements with 24 Organizations to Advance the Genesis Mission | Department of Energy

https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-collaboration-agreements-24-organizations-advance-genesis

¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ø´ø¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î²Ê³Ø¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÅý¹çAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢²Ê³ØÅª´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Î·±Îý¤ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²¾Àâ¤Î¸¡¾Ú¡¦¸¦µæ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¼«Æ°²½¤ä²Ê³ØÅª¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î²ÃÂ®¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

2025Ç¯12·î18Æü¡¢DOE¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ØÏ¢³Æ¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¦²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë°Ê²¼24ÃÄÂÎ¤È¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦Accenture

¡¦AMD

¡¦Anthropic

¡¦Armada

¡¦Amazon Web Services(AWS)

¡¦Cerebras

¡¦CoreWeave

¡¦Dell

¡¦DrivenData

¡¦Google

¡¦Groq

¡¦Hewlett Packard Enterprise

¡¦IBM

¡¦Intel

¡¦Microsoft

¡¦NVIDIA

¡¦OpenAI

¡¦Oracle

¡¦Periodic Labs

¡¦Palantir

¡¦Project Prometheus

¡¦Radical AI

¡¦xAI

¡¦XPRIZE

ÂçÅýÎÎÊäº´´±·ó²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¶ÉÄ¹¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¯¥é¥Ä¥£¥ª¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Ê³Ø»ö¶È¤ÎÁ´ÎÏ¤ò²ò¤­Êü¤Ä¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI¹ÔÆ°·×²è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²Ê³Ø¤Î¸Â³¦¤òÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ç²¡¤·¹­¤²¡¢AI¤Î²¸·Ã¤òÁ´¹ñ¤Ë³Î¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¹ñ²È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿24ÃÄÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦Ï¢Ë®µ¡´Ø¤ò¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·ë½¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥½¨¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤ÈÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤¬·ë½¸¤·¡¢²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤¬²ÃÂ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿³Æ¼Ò¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





NVIDIA¤Ï¡ÖDOE¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓAI¥Ä¡¼¥ë¤òÅý¹ç¤·¡¢À¯ÉÜ¡¢»º¶È³¦¡¢³Ø³¦¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢NVIDIA¤Ï´û¤ËAI²Ê³Ø¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖNVIDIA Apollo¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÅ·µ¤Í½Êó¡¢·×»»Î®ÂÎÎÏ³Ø¡¢¹½Â¤ÎÏ³Ø¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òDOE¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



AWS¤ÏÅö½é¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

AWS: Powering America¡Çs Genesis Mission from day one | AWS Public Sector Blog

https://aws.amazon.com/jp/blogs/publicsector/aws-powering-americas-genesis-mission-from-day-one/

Anthropic¤Ï¡¢DOE¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¼«¼ÒAI¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude¡×¤ò²Ê³Øµ¡´ï¤ä¥Ä¡¼¥ë¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥×¥í¥È¥³¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë²Ê³ØÅª¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄClaude¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£

Working with the US Department of Energy to unlock the next era of scientific discovery \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/genesis-mission-partnership

OpenAI¤Ï¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤È±þÍÑ¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤ÆAI¤È¹âÅÙ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

Deepening our collaboration with the U.S. Department of Energy | OpenAI

https://openai.com/index/us-department-of-energy-collaboration/

¤³¤Î¤Û¤«¡¢Dell¡¢Intel¡¢Google¡¢Palantir¡¢Radical AI¡¢CoreWeave¡¢AMD¤Ê¤É¤â¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£