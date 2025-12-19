TVアニメ『名探偵コナン』の厳選30エピソードが、12月19日よりTVerにて順次配信されることが決定した。

1996年1月8日に放送を開始した『名探偵コナン』は、2026年に放送30周年を迎える。これを記念してTVerでは、「2026年はアニメ30周年！30本厳選！名言セレクション」と題した特集を実施。江戸川コナン・工藤新一や毛利蘭、毛利小五郎らキャラクターたちの名言にフォーカスした厳選30エピソードが、12月19日から2026年1月31日にかけて毎日1話ずつ配信される。

ラインナップには、服部平次が初登場する「外交官殺人事件」や、新一と蘭のロマンスが描かれる「命がけの復活」シリーズ、「ホームズの黙示録」シリーズ、「紅の修学旅行」などが並んでいる。

また、30周年イヤーの幕開けとなる2026年1月3日16時30分からは、30周年特別企画『名探偵コナン エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』1時間スペシャルの放送が決定しており、こちらも放送後からTVerで見逃し配信される予定だ。

配信ラインナップ・#27『小五郎の同窓会殺人事件（前編）』・#28『小五郎の同窓会殺人事件（後編）』・#48『外交官殺人事件（前編）』・#49『外交官殺人事件（後編）』・#77『名家連続変死事件（前編）』・#78『名家連続変死事件（後編）』・#188『命がけの復活 洞窟の探偵団』・#189『命がけの復活 負傷した名探偵』・#190『命がけの復活 第三の選択』・#191『命がけの復活 黒衣の騎士』・#192『命がけの復活 帰ってきた新一…』・#193『命がけの復活 約束の場所』・#222『そして人魚はいなくなった（事件編）』・#223『そして人魚はいなくなった（推理編）』・#224『そして人魚はいなくなった（解決編）』・#230『謎めいた乗客（前編）』・#231『謎めいた乗客（後編）』・#286『工藤新一NYの事件（事件編）』・#287『工藤新一NYの事件（推理編）』・#288『工藤新一NYの事件（解決編）』・#616『ホームズの黙示録（名探偵の弟子）』・#617『ホームズの黙示録（LOVE is ０）』・#618『ホームズの黙示録（サタン）』・#619『ホームズの黙示録（Code break）』・#620『ホームズの黙示録（芝の女王）』・#621『ホームズの黙示録（０ is Start）』・#853『サクラ組の思い出（蘭GIRL）』・#854『サクラ組の思い出（新一BOY）』・#927『紅の修学旅行（鮮紅編）』・#928『紅の修学旅行（恋紅編）』

（文＝リアルサウンド編集部）