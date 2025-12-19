『SPECサーガ完結篇「SICK'S 覇乃抄」～内閣情報調査室特務事項専従係事件簿～』の配信がTVerでスタートした。

本作は、堤幸彦監督による『ケイゾク』（1999年／TBS系）、『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』（2010年／TBS系）の完結篇となる新シリーズ『SICK'S』恕・覇・厩3部作の第2作目。TVerでの配信は今回が初となる。

物語の舞台は、『SPEC』の警視庁公安部公安第五課未詳事件特別対策係（通称：ミショウ）から、内閣情報調査室のSPEC HOLDER対策の特務専従係（通称：トクム）へ移行。『ケイゾク』の柴田純（中谷美紀）＆真山徹（渡部篤郎）、『SPEC』の当麻紗綾（戸田恵梨香）＆瀬文焚流（加瀬亮）に続く新たなコンビとして、木村文乃演じる御厨静琉と松田翔太演じる高座宏世が登場する。

第2部となる「覇乃抄」では、SPECホルダーをめぐり、総理大臣や国家を動かそうとする会議体、某超大国の思惑、宗教団体の台頭など対立が激化。御厨と高座、そして係長の野々村光次郎（竜雷太）が、謎の物体「HOLIC」とSPECホルダーをめぐる難事件に立ち向かっていく。

さらにTVerでは、戸田恵梨香と加瀬亮がダブル主演を務めた『SPEC～警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿～』（全10話）と、スペシャルドラマ『SPEC～零～／警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』（2013年）も配信中。あわせて、12月19日20時からは、連続ドラマの最終回から1年後を描いたスペシャルドラマ『SPEC～翔～／警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』（2012年）の配信も開始される。

