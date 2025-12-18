¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°Ê¾å¤Ç¥É¥ì¥¹Ì¤Ëþ¡× Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡×
¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤À¤«¤é¤¤¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¥«¥é¡¼¡£ ¹¶¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤³¤½¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡£¥·¥ã¥Ä¤ä¥µ¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡×¤À¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤â¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÆÃÍ¤ÎÍî¤Á´¶¤È½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬¡¢¤½¤Î³Ñ¤ò¤È¤êÅ¬ÅÙ¤Ê°¦ÕÈ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÉÔÂ·¤¤¤Ê¤¹¤½¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ó¤¯¥½¥Õ¥È¤ÊÁÇºà´¶
ÀÖ¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿LE PHIL¡ÊLE PHIL NEWoMan ¿·½ÉÅ¹¡Ë
ÂçÃÀ¤ÊÁ°¸åº¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë£±Ëç¡£¹â¤á¤Î¹ø°ÌÃÖ¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤¢¤ê¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëUP¸ú²Ì¤â¡£¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥é¥¤¥¯¤Ê¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¤Ê¤¹¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë´ËµÞ¤¬ÃÂÀ¸¡£
¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊX¥é¥¤¥ó
¹õ¥í¥ó¥°¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿¥é¥Ù¥ë¥¨¥Á¥å¡¼¥É
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£V¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤â¥¥ì¥¤¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥®¥ã¥¶¡¼Æþ¤ê¡£¤¯¤Ó¤ì¤Î°ÌÃÖ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë·Á¤â¥¥ì¥¤¡£
2ÄÌ¤ê¤ÎÃåÊý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î1¤Ä¥Ü¥¿¥ó
¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿NAVYNAVY
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤¬À¡¤ó¤ÀÀÄ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò´ËÏÂ¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ì¤Ð¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëX¥é¥¤¥ó¡¢¤Ï¤º¤»¤Ð¥ê¥é¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÊÑ²½¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡¢¸¤¤2ÄÌ¤ê¤ÎÃåÊý¤ò¼ÂÁõ¡£
¢ä¡Ú1Ëç¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡Û¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤ËÃå¤Æ¤âËÄ¤ì¤Ê¤¤¡Ö²Ú¤ä¤«¤À¤±¤Éµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹