　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 454(　 104)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　58(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
安藤証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 3(　　 3)
大和証券　　　　　　　　　　　 350(　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)
シティグループ証券　　　　　　 100(　　 0)


◯4万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　25(　　11)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　34)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　19(　　19)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 362(　　62)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 212(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース