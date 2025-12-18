「日経225オプション」1月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 454( 104)
SBI証券 58( 40)
BNPパリバ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 14( 14)
安藤証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
ゴールドマン証券 3( 3)
大和証券 350( 0)
JPモルガン証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
マネックス証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 25( 11)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
UBS証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
ゴールドマン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 362( 62)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
楽天証券 26( 26)
UBS証券 20( 20)
BNPパリバ証券 212( 12)
SBI証券 10( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
安藤証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
