タレントのウエンツ瑛士（40）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。過去に結婚を考えた女性がいたことを明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマでゲスト出演したウエンツ。MCの上田晋也から「過去、この人と結婚しようかなと思ったこととかあるの?」と聞かれると「ありますね」と明かした。

自身は結婚を考えたものの「僕、お付き合いした方で、結婚を望む女性が本当にいなかった」と、相手に結婚願望がなかったとした。そのため「その考えを変える方法が僕は分からなかった」と振り返った。

これに、お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子が「その前の、その方たちは今現在は結婚してたりするんですか?」と切り込んだ。ウエンツは上に視線を向けつつ考えた後「うん…してますね」とうなずいた。

まさかの結末に上田は「じゃあお前と結婚したくなかったんだ」とバッサリ。ウエンツは「おい…」とツッコむも、上田は「そういうことじゃん!」とダメ押し。女性陣も上田の意見に賛同すると、ウエンツは「先生（婚活アドバイザー）に言われる分にはいいけど、ほかの人に言われたくない!」と不満を露わにした。

しかし、上田が「いや!先生、そういうことですよね?」と婚活アドバイザーに尋ねると「上田さんの言う通りです」とウエンツにトドメを刺してスタジオは笑いに包まれた。