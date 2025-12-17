【ユニクロ】発売日は争奪戦になりそう...。「UT オリジナルたまごっち」が爆誕！

ユニクロのTシャツブランド「UT」とバンダイの「たまごっち」がコラボ！

2025年12月19日に、コラボ商品の「UT オリジナルたまごっち」とTシャツ4型を発売します。

ユニクロのオンラインストアと全国の店舗（一部店舗除く）で販売します。オンラインストアは、朝8時15分から販売を開始します。

初期たまごっちをオマージュ

特に注目度が高い商品は「UT オリジナルたまごっち」（2990円）です。

たまごっちデバイス・パッケージはUTオリジナルデザインで、発売当時のたまごっちデバイス・パッケージデザインをオマージュしています。プログラムは初代たまごっちの欧米版プログラムが搭載された「GEN1」です。

1人1点までの購入制限があります。

女性向けサイズのTシャツも4型発売されます。サイズ展開はXS〜3XLで、価格は各1990円です。

（1）WHITE

画面の中には「くちぱっち」が描かれており、1996年当時のたまごっちの原点を感じられるデザインになっています。

（2）PURPLE

たまごっちをマメに育てた人しか出会えない「まめっち」を刺繍で表現。バックには、たまごっちのお世話をしたことがある人ならおなじみのシーンがプリントされています。

（3）BLACK

胸元の白いたまごっちのデザインには「まめっち」の姿が見えます。背面には、たまごからまめっちに成長する過程が描かれています。

（4）LIGHT GRAY

胸元にはシンプルにたまごっちロゴをデザインし、背面にはドット調のカラフルなたまごっちたちが集合しています。

メルカリが高額転売について注意喚起

メルカリは2025年12月12日、ユニクロとたまごっちのコラボ商品について、以下のように注意喚起を促しています。

「2025年12月19日（金）発売の「たまごっちUT・UTオリジナルたまごっち」の商品は、出品価格が一時的に急騰する可能性があります。

出品や購入をご検討中のお客さまにおかれましては、商品金額や内容を今一度ご確認いただくなど、発売後は冷静な行動をお取りいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、商品が手元にない、または、その他ガイドラインに抵触するとメルカリが判断した場合は、出品削除等の対応をいたします。また、出品時にWEBサイト画像を権利者に許可なく使用する行為は、著作権侵害にあたりますのでご注意ください。」

今回のコラボ商品は数量限定の商品で、発売日には大きな注目を集めるかと思いますが、転売品の購入には注意しましょう。

ユニクロは、大きな反響があった商品の受注販売や再販売を実施することがよくあります。

