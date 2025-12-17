º£µ¨J¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë´ð½à¡Ö¥Ö¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¡¡º®Íð¾·¤¡Ä¿³È½ÃÄ¤¬È¿¾Ê¡ÖÈ½ÃÇ¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×
º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î¿³È½°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢12·î17Æü¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¤òÁí³ç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï½øÈ×¤ËÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤Î´ð½à¤ò¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤òÈ½Äê¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¹¤ë´ð½à¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¿³È½°÷¤Ë¤âÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Îº´Æ£Î´¼£»á¤«¤é¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é¡Ö¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿Â§¤È¤¹¤Ù¤»ö¾Ý¤ËÅ«¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë´ð½à¤òÃÖ¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÈ½Äê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢È¿Â§¤È¤¹¤Ù¤»ö¾Ý¤ËÅ«¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈ¿Â§¤ò¸«Æ¨¤¹¤È¤«¡¢È¿Â§¤À¤±¤ÉÅ«¤ò¿á¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢È¿Â§¤ËÅ«¤ò¿á¤¡¢È¿Â§¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÅ«¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¿Â§¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤Ç¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ç¤ÏÈ½Äê¤ËÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥²¡¼¥à±ÇÁü¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¤Ë¡¢¼éÈ÷¼Ô¤ÎÂ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¼È¾¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡ØÅÀ¡Ù¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ÇÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤ÎÅÁ¤¨Êý¤äÈ¯¿®¤Î»ÅÊý¤¬º®Íð¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡J1¤Ç¤ÏÂè24Àá¤ÈÂè25Àá¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Æ¤ÎÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤È½Äê´ð½à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÏÈ½ÄêÎ¨Åù¤â²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤â»÷¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀðÃ«·ò»Ê¿³È½°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¤«¤Ê¤ê¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ëÃæ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¿³È½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¡¼¥°¤äJFAµ»½ÑÉô¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë