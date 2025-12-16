この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「発男道場【麻雀解説ch】」が動画を更新。実戦で頻出する「3・5・6・7・7（3筒5677筒など）」という形の扱い方について解説した。



この形から1枚切る場合、多くの人が「3」を切るか「7」を切るかで迷う。 発男道場によれば、「基本的には3を切って“5677”の形を残すのが正解」だという。



■基本は「3切り」！ 残った“5677”が強い理由

動画では、なぜ「7」ではなく「3」を切るべきなのか、その理由として以下の3点を挙げている。



１、雀頭（アタマ）を作りやすい

3を切って残る「5・6・7・7」という形は、アタマを作るのに非常に優秀な形（亜リャンメン）だ。5や8を引けばメンツ＋アタマが完成するため、手牌にアタマがない場合や不安定な場合には、この形を残すことが鉄則となる。



２、一盃口（イーペーコー）などの打点アップ

「5・6・7・7」を残しておくと、後に6を引いた際に「5・6・6・7・7」となる。ここから5か8を引けば一盃口が完成するため、打点上昇のチャンスを残すことができる。7を切って「3・5・6・7」にしてしまうと、この一盃口の種を消してしまうことになる。



３、鳴き仕掛けに対応しやすい

アタマ候補として優秀なため、他の役牌などをポンした際にも柔軟に対応できる。「3・5・6・7」にしてしまうと、アタマ候補が減り、守備力や対応力が落ちるリスクがある。



■あえて「7を切る」例外パターン

では、逆に「7を切って3・5・6・7にする」ほうが良いのはどんな時か？ それは「すでに打点が十分で、かつアタマも確保できている時」だ。



7を切って残る「3・5・6・7」の最大のメリットは、「くっつきの強さ（好形変化）」にある。 ここに「4」を引くと「3・4・5・6・7」となり、2・5・8待ちの3面張へと進化する。これは「5・6・7・7」にはない爆発力だ。



そのため、

・すでにドラが複数あり打点は十分（一盃口を狙う必要がない）

・アタマもある（アタマ候補としての5677が不要）

・鳴く予定もない

といった、「純粋にアガリやすさや3面張への変化だけを追求したい」という贅沢な手牌の時に限り、「7切り（3・5・6・7残し）」の選択肢が生まれる。



「35677」を見たら、まずは「3を切って5677（アタマ＋一盃口含み）」に受けるのがセオリー。ただし、手牌が整っているなら「7を切って3567（3面張変化）」を狙う。 この使い分けができるようになれば、中級者脱出は目の前だ。