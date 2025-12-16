今年で結成20周年を迎えたAKB48の第21期研究生に、秋田市に住む現役の女子高校生が選ばれました。



今月初めに行われた記念コンサートでお披露目され、ファンの前で初めてパフォーマンスを披露しました。



今年で結成20周年を迎えたAKB48。



今月4日から7日までの4日間、東京の日本武道館で記念コンサートを行いました。



コンサートには前田敦子さんや大島優子さんの姿も。多くの人がAKBを知るきっかけとなったレジェンドメンバーも駆け付け、グループの節目を祝いました。コンサートの中では、今年新たに加入した第21期研究生がお披露目されました。初々しいパフォーマンスを披露した21期生は5人。そのうちの一人が秋田市在住の高校3年生、渡邉葵心さんです。こちらは渡邉さんが4歳の時の映像です。秋田放送のヨンチャンがこども園を訪ねた時に撮影していました。当時からかわいらしい表情が印象的です。研究生から今度は正規のメンバー入りを目指す渡邉さん。「明るい話題や元気をお届けできるよう、頑張っていきますので、応援していただけたら嬉しいです。」とコメントしています。♢♢♢♢♢♢これまで47都道府県の代表が活動するチーム8などで秋田出身のメンバーはいましたが、正規メンバーの研究生として加入するのは渡邉さんが初めてです。渡邉さんは「次回はぜひ、生出演で秋田の皆さんに挨拶したい」ともコメントしています。この場所に来て活躍を報告してくれる日が楽しみです。