ディズニーストアに、ハワイで人気のクッキーブランド「Honolulu Cookie Company（ホノルル・クッキー・カンパニー）」との共同企画したお菓子が登場！

また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりな、食べた後も使えるポーチや瓶に入った見た目にもかわいいお菓子がラインナップされています☆

ディズニーストア「クリスマス・年末年始」お菓子ギフト

発売日：2025年12月16日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/food/sweets/

ディズニーストアに、ホノルル・クッキー・カンパニーとの共同企画による「スティッチ」と「エンジェル」「スクランプ」をデザインしたクッキーが登場。

パイナップルの形でお馴染みのこのクッキーは、最高品質の原材料のみを使い、ホノルルで焼き上げられています。

また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりなお菓子も登場。

メレンゲクッキーは、『おしゃれキャット』マリーと『わんわん物語』レディデザインの2種類が展開されています。

ほかにも「ベイマックス」と「くまのプーさん」がデザインされたクッキーや、「ミッキー＆フレンズ」デザインの箱入りワッフルクッキーがラインナップ☆

【Honolulu Cookie Company】スティッチ、エンジェル、スクランプ クッキー 巾着入り Snowflake

価格：2,400円 (税込)

サイズ：約縦16.5×横15.5×厚み3cm

「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」をデザインした巾着入りの、プレミアム・ショートブレッド・クッキー詰め合わせ。

チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、バター・マカデミアが各1枚、個包装で入っています。

巾着には、お揃いのマフラーをした「スティッチ」たちの冬デザインが使用されています。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ、エンジェル、スクランプ クッキー トランク缶入り Snowflake

価格：3,800円 (税込)

サイズ：約高さ10.2×幅14.5×奥行き5cm

持ち手(ケース上部から持ち手のトップ長さ) 約3.5cm

水彩風のタッチで「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」を描いたトランク缶ケース入りの、プレミアム・ショートブレッド・クッキー詰め合わせ。

チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、バター・マカデミアが各2枚入っています。

お揃いの白いマフラーをした「スティッチ」たちを雪の結晶がキラキラ彩る缶ケースが素敵です。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ、エンジェル、スクランプ クッキー パイナップル型ボックス入り Snowflake

価格：4,800円 (税込)

サイズ：約縦25.2×横14.8×厚み5.2cm

「Honolulu Cookie Company (ホノルル・クッキー・カンパニー)」との共同企画した、プレミアム・ショートブレッド・クッキー詰め合わせ。

ボックスにはチョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ココナッツの3種が各2枚、バター・マカデミアが4枚の、計10枚が入っています。

クッキーは1枚ずつ個包装になっているため、贅沢なチョコレートクッキーをみんなでシェアして楽しむことができます。

マリー おしゃれキャット メレンゲクッキー 瓶入り リボン付き Ever Green

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ13×直径8cm

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」をデザインした瓶に入った3色のかわいいお菓子。

瓶の中に見えるのは、ほのかにフルーツの香りが鼻に抜けるやさしい食感のメレンゲクッキーです。

レモン(白色)、もも(ピンク色)、フランボワーズ(薄紫色)の3種のフレーバーが楽しめます。

レディ メレンゲクッキー 瓶入り リボン付き Ever Green

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ13×直径8cm

『わんわん物語』に登場するコッカースパニエル犬の女の子「レディ」をデザインしたフルーツメレンゲ。

エンボス加工の「レディ」がデザインされたリボン付きの瓶はフタまでキュート☆

レモン(白色)、ブルーベリー(青色)、パッションフルーツ(薄オレンジ色)の3フレーバーを味わうことができます。

ベイマックス クッキー ポーチ入り リラックス Ever Green

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ11×幅15×奥行き6cm

見ているだけでほっこり気分になれそうな「ベイマックス」デザインのポーチ入りクッキー。

愛らしい「ベイマックス」とさくらんぼのイラストをプリントしたポーチは、

ダイカットファスナーチャームがポイントです。

ポーチの中には、個包装された「ベイマックス」デザインのプレーンクッキーが8個入っています。

プーさん クッキー ポーチ入り リラックス Ever Green

価格：1,400円 (税込)

サイズ：約高さ11×幅15×奥行き6cm

ごろんと仰向けポーズでゆったりリラックスする「くまのプーさん」デザインのポーチ入りクッキー。

愛らしい「くまのプーさん」とチューリップのイラストをプリントしたポーチに、

クリア素材を使用したダイカットファスナーチャームがあしらわれています。

ポーチの中には、個包装された「くまのプーさん」デザインのはちみつクッキーが8個アソートされています。

ミッキー＆フレンズ ワッフルクッキー Ever Green

価格：1,600円 (税込)

サイズ：約縦21.2×横31×厚み4.5cm

「ミッキー＆フレンズ」が勢ぞろいした楽しいデザインの箱入りワッフルクッキー。

ふたの内側にも「ミッキー＆フレンズ」が描かれています。

箱の中には個包装のプレーンワッフルクッキーといちごワッフルクッキーが各10枚、合計20枚入っています。

個包装も「ミッキー＆フレンズ」のイラスト入りなのが嬉しいポイントです☆

クリスマスギフトや年末年始の帰省手土産にもぴったりなお菓子が多数ラインナップ。

ディズニーストアにて販売されている「クリスマス・年末年始」お菓子ギフトの紹介でした☆

『おしゃれキャット』のマリーが主役の雑貨やファッションアイテム！ディズニーストア「ARISTOCATS 55TH」 『おしゃれキャット』のマリーが主役の雑貨やファッションアイテム！ディズニーストア「ARISTOCATS 55TH」 続きを見る

干支モチーフのプーさんやスティッチ！ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」 干支モチーフのプーさんやスティッチ！ディズニーストア「Disney store ETO collection 2026」 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスギフトや年末年始の帰省手土産にもぴったり！ディズニーストア「ホノルル・クッキー・カンパニー」共同企画お菓子 appeared first on Dtimes.