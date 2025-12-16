『羽生結弦 写真集「羽」』 （扶桑社／撮影・矢口亨／2026年2月3日刊）の表紙カバー画像2種類が発表された。

【写真】写真集「羽」付録のポスターにも注目

『羽生結弦 写真集「羽」』 はプロアスリート・羽生結弦を、フォトグラファーの矢口亨が撮り下ろした写真集。矢口による羽生の写真集としては4冊目となる。今作では、氷上のアーティストとして変幻自在の表現力を誇る羽生に、スタジオ撮影のアプローチから矢口が迫った。 雑誌「ESSE」や「フィギュアスケートLife」で2年間に渡って撮り下ろした膨大なカットから厳選。また羽生が出演した「能登半島復興支援チャリティー演技会」や「notte stellata 2025」の写真も収録。タイトルの「羽」は羽生がプロスケーターに転向し、より自由に自身の表現を追求するステージに飛躍した姿を象徴する言葉として選ばれた。

A4判・160ページと大ボリュームの写真集本体に加え、付録としてA3サイズの両面ポスターが付属。また特典としてカバーに記載のQRコードからメイキング動画を見ることができる（通常版とアマゾン＆楽天ブックス限定版では、カバーとポスター、メイキング動画が異なる）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）