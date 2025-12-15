ポイ活投資家が解説！楽天カードの「あとリボ」キャンペーンで手数料を払わずに4000ポイントを獲得する手順
ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」で「また楽天が目覚めたぞ 4000pゲットせよ 楽天カード あとリボキャンペーン攻略」と題した動画を公開。楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、リボ払い手数料をかけずにポイントを獲得する具体的な手順を解説した。
動画で紹介されたのは、楽天カードで合計40,000円以上を「あとからリボ払い」に設定すると、もれなく2,000ポイント、さらに条件を達成すると追加で2,000ポイント、合計で最大4,000ポイントが進呈されるキャンペーンだ。ネコ山氏は「リボ払い」という言葉に抵抗がある人でも、手数料を0円に抑える方法があると指摘する。
その攻略法は、リボ払いに変更した利用分を、手数料が発生する前に「くりあげ返済」するというもの。同氏は、この「名ばかりリボ」を成功させるための具体的な手順を5つのステップで説明した。
1. キャンペーンにエントリーする（12月24日まで）
2. 楽天カードで条件金額（4万円または7万円）を利用する
3. 利用明細がアプリに反映されたら、その支払いをリボ払いに変更する（12月24日まで）
4. 即座に「くりあげ返済」の手続きを行う
5. 翌年3月末にポイントが付与される
この手順を踏むことで、リボ払い手数料を支払うことなく、キャンペーンのポイントだけを獲得できるという。ただし、ネコ山氏は注意点として、キャンペーン期間が12月24日までと非常に短いことを強調。カードの利用先によっては明細への反映が遅れる可能性があるため、「急いでやらないといけない」と注意を促した。特に、楽天キャッシュへのチャージや楽天市場での買い物は明細の反映が遅い傾向があるため、避けた方が無難だとアドバイスしている。
また、このキャンペーンは投資家にとってもメリットがあると氏は語る。キャンペーンを利用して楽天キャッシュにチャージし、それを楽天証券での積立投資に利用すれば「ポイントをもらいつつ投資をする」ことが可能になるという。リボ払いの仕組みを正しく理解すれば、お得にポイントを獲得できるこのキャンペーン。楽天カードユーザーは試してみてはいかがだろうか。
