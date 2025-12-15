この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「発男道場【麻雀解説ch】」が動画を基に執筆

YouTubeチャンネル「発男道場【麻雀解説ch】」が動画を更新。麻雀の上級者が実戦で活用している技術「スライド読み」について、その見抜き方と具体的な活用シーンを解説した。



「スライド」とは、例えば手牌に「123」というメンツがある状態で「4」を引き、持っていた「1」を切って「234」に作り替えること。 この動作を相手の捨て牌から見抜くことができれば、本来危険に見える牌を通せたり、相手の待ちを一点で否定できたりするという。



■スライドが濃厚になる「3つの条件」

動画では、相手の捨て牌が単なる手出しなのか、それともスライドなのかを見分けるための「3つの条件」が提示された。



１、捨て牌の違和感（切り順）

先に「2」が切られているのに、後からその外側の「1」が手出しされた場合。（または先に「3」が切られて後から「2」や「1」）



２、直前に安全牌が切られている

危険な牌（1など）よりも先に、安全牌が切られていること。もし単なる不要牌整理なら、危険牌の処理が先になるはずだからだ。



３、切られた牌が「4枚見え」である

後から切られた牌（1など）が、自分の目から見て4枚目であること。これにより、相手が対子落としや空切り（同じ牌を入れ替える行為）をしている可能性を否定できる。



この3条件が揃った時、その手出しは「ほぼ間違いなくスライドである」と断定できる。



■スライド読みで「通る牌」が増える

では、スライドだと分かると何が得なのか？ 最大のメリットは「通る牌が分かる」ことだ。例えば、相手が「1」をスライド切りした場合、手牌には「234」という完成メンツがあることになる。 もしその相手がリーチをかけてきたとしても、待ちが「1-4」になることはあり得ない。なぜなら、もし「1-4待ち（2356の形）」であれば、自分の切った「1」でフリテンになってしまうからだ。



つまり、「スライドされた牌の外側のスジ（この場合は1-4）は当たらない」という強力な読みが成立する。



■「実質ツモ切り」を見抜く

また、スライド読みは「押し引き」にも応用できる。 リーチ後に危険牌を掴んでオリている最中、上家から手出しが入ったとしよう。通常、手出しが入れば「手牌が変わった＝さっき通った牌も危険」と考えるのがセオリーだ。



しかし、その手出しが「スライド」だと見抜ければ話は別だ。 スライドはメンツの構成が変わっただけで、シャンテン数や待ちが変わるわけではない。つまり、「見た目は手出しだが、実質はツモ切りと同じ」。 そのため、直前に通った牌を引き続き安全に通すことができるのだ。



発男道場は「条件が揃う頻度は多くないが、知っているだけで選択の幅が広がる」と語る。 脱・中級者を目指す打ち手にとって、この「スライド読み」は必須のスキルと言えそうだ。