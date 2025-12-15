フォトグラファーの鈴木心が自身のInstagramで、過去に撮影した松本潤のモノクロポートレートを公開。洗練された横顔と落ち着いた佇まいに、注目が集まっている。

【画像】松本潤のモノクロポートレート（全5枚）

■無駄を削ぎ落とした装いで佇む松本潤

写真に写る松本は、横顔を強調した構図で、唇に手を添え思索にふけるような表情を見せている。柔らかな光と陰影が輪郭を美しく浮かび上がらせ、伏せた視線からのぞく長いまつ毛も印象的。

衣装は落ち着いたトーンのロングジャケットにインナーを合わせた、無駄を削ぎ落とした装いだ。

鈴木は投稿の中で、写真における「目線」の在り方について触れ、「被写体がカメラを見るとき 鑑賞者と視線が交差し そこにははっきりとした意志と覚悟が立ち上がる」「こちらを見ていない写真は その人が守ってきた日常や素顔を 静かに覗き見させてくれる」と綴っている。今回のポートレートもまた、松本が積み重ねてきた時間がにじむカットとなっている。

SNSでは「この美しさこそ松本潤」「憂いがあって素敵」「日本一かっこいい」「内面の美しさが溢れ出てる」「横顔最高」「見惚れてしまう」「オーラ出まくり」といった声が相次いでいる。

■自然体の笑顔も。鈴木心が撮影した松本潤