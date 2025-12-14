どんな服にも合わせやすい「どこまでもスタイル良く履き回せる」ショートブーツ





「買いブーツ」の結論

欠かせないショートブーツだから、最短ルートで理想の１足に出会いたい。惹かれる「色」、服に好都合な「形」、やぼったく見えないヒールやソールの「幅」。3つの基準をパスした精鋭が集結。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです。







1

脚と一体化する「美しいブーツ」

スタイルUPに直結する、つま先も足首もスリムな形。肌なじみのいい風合い。合わせるものを選ばない、1足は持っておきたい対応力の高さも魅力。

脚線を縦に流すミドル丈

黒ストレッチブーツ（5）／TSURU By MARIKO OIKAWA 脚に吸いつく、ソフトなストレッチ素材。この「ぴたっとした」フィット感と、脚線をまっすぐ縦に流すミドル丈との相乗効果で、確実な細見えを実現。特筆すべきは、細身パンツの上からかぶせてももたつかない、その柔軟な対応力。安定感のある5cmヒールが、毎日のスタイルアップをストレスなくサポート。







2

「軽い・スタイルUP・疲れない」ハイソールブーツ

引き続き人気を集めるボリュームソール。その見た目に反して軽く「スニーカー感覚で履ける」デザインが旬。

どこまでもノンストレス

ブーツ（4.5）／emmi（エミ ニュウマン新宿店） きゅうくつ感なく足首が引き締まるのはニットならでは。ソックス感覚で穿けるデザインは、ラクさに加えて足首にぴったりと沿い、つま先から脚にかけてがほっそりと見えるのもうれしいポイント。厚底ソールでスタイルアップもかなう１足。







3

「ぐらつかずに歩きやすい」スタイルUPブーツ

高めのヒールでも疲れずにスタイルUP。ワイドパンツやボリュームスカートとの釣り合いがとれる太めのしっかりとしたヒール。

新勢力の「オブリークトゥ」

黒ブーツ（4.5）／ペリーコ（アマン） 親指側にゆとりを持たせた、ななめにカットしたつま先が今季らしい一足。甲幅が広い人でも窮屈さを感じにくく、しっかりとしたヒールで疲れずにスタイルアップをかなえる。ミニマルな黒レザーで旬なフォルムを上品なムードに。







4

メンズっぽいブーツ

厚底ブームの流れを受けて、足元に重みが出るメンズライクなブーツの幅が拡大。甘い服のハズしにもちょうどいいタイプ。

サイドベルトがきちんと感をカバー

ブラウンベルトつきブーツ（3）／リミット ティル 2359（TOKEN） 足元で知的に寄せる、濃色×ベルトデザインのかけ合わせ。広めの筒幅も細身パンツのブーツインにぴったり。







（ブーツのプライスなど詳細へ）

≫【全27足の一覧へ】 どう合わせても違和感がない「どこまでもスタイル良く穿き回せる」ブーツの名品