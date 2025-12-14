セブンプレミアムの新作チョコレート2種登場！ご褒美感たっぷりの口どけを徹底レポ

セブンプレミアムから、贅沢なご褒美時間にぴったりな2種のチョコレートが新登場します。「とろ生食感ショコラ」と「生チョコレート抹茶」は、厳選された素材にこだわり、それぞれパプアニューギニア産カカオと一番摘み宇治抹茶を使用した本格派の味わい。上質な香りやコク、とろけるような食感は、日常をふっと解きほぐしてくれます。また、購入がカカオ生産地の支援にもつながるサステナブルな商品としても注目したいラインナップです。

素材の魅力を引き出した贅沢チョコ

今回発売される2品は、高品質な素材の魅力を最大限に活かしたラインナップ。「とろ生食感ショコラ」にはパプアニューギニア産カカオを使用し、芳醇な香りと奥深さが際立ちます。

「生チョコレート抹茶」には一番摘み宇治抹茶を贅沢に配合し、香り高い抹茶の旨味と生チョコならではのなめらかな口どけが楽しめます。どちらも専門店の味わいを手軽に堪能できるのが魅力です。

ご褒美時間にぴったりの2種を紹介

セブンプレミアム とろ生食感 ショコラ



価格：398円（税込429.84円）

パプアニューギニア産カカオの濃厚な香りとコクが特徴。とろけるようななめらかさが広がり、一口で贅沢な気持ちに。

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

セブンプレミアム 生チョコレート抹茶



価格：398円（税込429.84円）

深い旨味と香りの一番摘み宇治抹茶を使用。生チョコの柔らかい質感ととける口どけが、抹茶の魅力をより引き立てます。

担当者によると、食感も香りも異なる2品を食べ比べるのもおすすめとのこと。

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：全国

カカオ産地を支えるサステナブル商品

本商品の売上の一部は、認定NPO法人ACE（※1）を通じてガーナのカカオ生産地へ届けられます。

カカオ農家の教育水準向上や、生産量増加に向けた支援を目指した取り組み。おいしいチョコレートを選ぶことで未来へつながるアクションができるのも、今回のラインナップが持つ大きな魅力です。

※1 子どもたちの権利が守られた世界をめざし活動する団体。

とろける贅沢で心ほどけるひととき♡

セブンプレミアムから登場する2種のチョコレートは、素材の香りや味わい、なめらかな食感まで“ご褒美”の名にふさわしい仕上がり。

気分転換したい日や、ちょっとした休息の時間にもそっと寄り添ってくれます。また、購入がカカオ産地の支援につながる点も魅力的。

毎日の中で選ぶ小さなひとつが、未来への温かい協力になるかもしれません。ぜひ、2つの味わいを食べ比べながら贅沢な時間を楽しんでください♪