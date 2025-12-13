¡ÚMLB¡Û¿·¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÉô¤ÎÀ¼¡Ö¥¥±¤ÈÄï¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡×¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂç´¿·Þ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö3¡×¤Ë·èÄê¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÆ±Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¿·Å·ÃÏ¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥»¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»ÙÇÛÅª¤Ê¥¯¥íー¥¶ー¡×
¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÆþÃÄ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤·9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Äï¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¤È¡¢Æ±¤¸¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤«¤é¡¢µåÃÄ¤Î¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÁª¼ê¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤µ¤ì²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¥±¥ó¥êー¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â»ÙÇÛÅª¤Ê¥¯¥íー¥¶ー¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£µß±çÅê¼ê¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¡¢3Ç¯·ÀÌó¤Ç¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¼Í»ß¤á¤¿·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¹¥ºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤»¤ºÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´ー¥à¥ºGM¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ2300Ëü¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ç¯¿ô¤Ï3Ç¯¤ËÎ±¤á¡¢Áí³Û¤Î¤¦¤Á1300Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò·«¤ê±ä¤ÙÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£µ¨¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ÇÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îµß±ç¿Ø¡£3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£