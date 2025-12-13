¾×·âÈ¯¸À¤Î¥µ¥é¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤«¡Ä»Ø´ø´±¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤Ø
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬¡¢¼¡Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤äÆ±¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¡Ê¢¤3¡Ý3¡Ë¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ¯¤«¤¬ËÍ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡Ê¢þ1¡Ý0¡Ë¤Ï¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ç¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¥â¡¼¡Ê¥µ¥é¡¼¡Ë¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¤Î¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¸å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥é¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆ±Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê¤Ï¤Þ¤À²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥µ¥é¡¼¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥é¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ã¥Ð¥¹»á¤¬°ú¤Â³¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÉé½ý¼Ô¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥µ¥é¡¼¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤á¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
