「FC」はなんの略？答えはひとつではありません...！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「FC」はなんの略語？

「FC」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、「C」は「Club」を意味しています。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「FAN CLUB（ファンクラブ）／FOOTBALL CLUB（フットボールクラブ）」を略した言葉でした！

 「FC」の1つ目の正式名称は、アーティストやスポーツチームなどのファンが入会し、応援がより楽しくなる特典を受けることができる「ファンクラブ」のこと。

また、「FC東京」のように「FOOTBALL CLUB（フットボールクラブ）」のことも表しています。

ちなみに、STARTO ENTERTAINMENTでは、所属アーティストのファンクラブ全てをまとめて「FAMILY CLUB」と言いますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

