出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指す「第4回現役ドラフト」が9日に行われる。午後1時からオンラインによる非公開で開催され、夕方には移籍選手が判明する見込み。そんななか、西武ファンで知られる超人気女優は“不安”を口にした。

「正直、こわいなぁ……」とつぶやいたのが、女優の新川優愛さんだ。8日に自身のX（旧ツイッター）にて「明日かぁ……13時かぁ……正直、こわいなぁ……」と更新した。

新川さんといえば、夫婦ともに西武ファンと公言する“ガチ勢”。戸田球場で行われた西武の2軍戦にも観戦に行くほどで、今年3月29日の西武-日本ハム戦（ベルーナドーム）では2年連続3度目の始球式を務めて話題に。投球後は「昨年『どんな時でもライオンズが好きだし、何があってもどんな年でも青炎を送り続けたいと思っています！』と言いましたが、何があってもライオンズを応援する気持ちは変わりません！ 今年もベルーナドームで、ファンの皆さまと大きな声をたくさん出して、応援します！」と話していた。

現役ドラフトでは必ず全球団から1人は出て、1人は入る仕組みとなっているため、現在在籍している選手の“退団”が生まれる。それだけに、新川さんも悲しみめいたコメントを残したのかもしれない。

ファンからも「全プロ野球ファンの気持を代弁」「ライオンズファンとしてはFAで喜びもありながら悲しみも待ってますね」「そうなんですね」と共感を呼んでいた。（Full-Count編集部）