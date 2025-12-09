めちゃくちゃお金持ちになって成功する人と失敗する人は何が違うのか？倒産させないプロと投資のプロが徹底的に語り合います！
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が動画「めちゃくちゃお金持ちになって成功する人と失敗する人は何が違うのか？倒産させないプロと投資のプロが徹底的に語り合います！」を公開。ドバイ在住の海外不動産投資家・さき氏をゲストに招き、「成功する人と失敗する人の違い」について語り合った。
動画の冒頭、チャンネル運営者で「絶対に会社を潰させない黒字社長」として知られる市ノ澤翔氏は、成功するためには「成功する経営者と失敗する経営者の違いをしっかり知ること」が重要だと語り、さき氏に意見を求めた。
ドバイで個人投資家として活動するさき氏は、まず「今この時代に合った成功の法則がある」と指摘。例として、サイバーエージェントの藤田晋氏が「もし自分が20歳に戻ったら海外でチャレンジをする」と発言していたことを挙げ、「今は日本国内で頑張るよりも、もしかしたら海外に移住したり、海外で起業した方が簡単に成功できる環境があるかもしれない」との見方を示した。
その背景には、GDPの低下など日本の現状に対する危機感があるといい、さき氏は「日本に住んで日本のなかだけで商売をしていくというのは、あまり将来性や発展性がない」と指摘。むしろ、挑戦しない「現状維持」こそがリスクになり得ると語った。
さらに、成功する人と失敗する人の違いについて「成功する人はリスクを取れる人間」「失敗する人は安定を目指してしまって、自分が挑戦するべきタイミングでリスクが取れない人」と定義。しかし、ただリスクを取るだけではないと続け、「成功する人って守りもね、めちゃくちゃやってるんですよ」と、資産を守る重要性も強調した。
具体的な「守りの投資」としては、不動産や金、時計といった「実物資産」を挙げた。特に不動産は「毎月の配当収入を生み出してくれる」手堅い投資であり、「例えば自分の事業が失敗したとしても、土地と建物は残る」ため、絶大なる安心感があると説明。攻めの事業と守りの資産形成、その両輪を回すことが成功の鍵だと語った。
