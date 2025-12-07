¡ÚËã¿ý²òÀâ¡Û¡ÖÁ´¥Ä¥Ã¥Ñ¡×¤Ë¤âµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡ª È¯ÃËÆ»¾ì¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¥¢¥¬¥ê¤ÈÊü½Æ¤òÊ¬¤±¤ë¡É²¡¤·Êý¤Î¶Ë°Õ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈ¯ÃËÆ»¾ì¡ÚËã¿ý²òÀâch¡Û¡×¤¬Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²¡¤·Êý¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹¶¤á¤ë¤È·è¤á¤¿¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÁ´¥Ä¡ÊÁ´¥Ä¥Ã¥Ñ¡Ë¡×¤¹¤ë»þ¤Ç¤â»¨¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ °ì¸«¡¢¤É¤Á¤é¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ëÁªÂò¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Íè¤Î´í¸±ÅÙ¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¤ë»þ¤ÎÊÝ¸±¡×¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¬¥êÎ¨¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊü½ÆÎ¨¤À¤±¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÄÌ¤¹Ìµ¶Ú¤Î¿ô¡×¤ò¸º¤é¤¹¥ëー¥È¤òÁª¤Ù
Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Åû¤òÀÚ¤ë¤«¡¢7Åû¤òÀÚ¤ë¤«¤ÇÌÂ¤¦¡Ö´°Á´°ì¸þÄ°¡×¤Î¾ìÌÌ¡£ ¤É¤Á¤é¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ìËç¿ô¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢È¯ÃËÆ»¾ì¤Ï¡Ö3ÅûÀÚ¤ê¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¾Íè¥êー¥Á¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¡Ö´í¸±Ç×¤Î¿ô¡×¤Ë¤¢¤ë¡£ ¤â¤·7Åû¤«¤éÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸å¤Ë4Åû¤¬´í¸±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢1-4Åû¤È4-7Åû¤Î¡Ö2¤Ä¤Î¶Ú¡×¤ò¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ °ìÊý¡¢Àè¤Ë3Åû¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸å¤Ë6Åû¤ò¾¡Éé¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢3Åû¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð6Åû¤ÏÃæ¶Ú¡Ê3-6-9¤Î·Á¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ËÄÌ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¡¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾ÍèÄÌ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìµ¶Ú¡Ê´í¸±¤Ê¶Ú¡Ë¤ÎËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ëー¥È¤òÁª¤Ö¡×¤³¤È¤¬¡¢Êü½Æ¤ò²óÈò¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÌ¤Íè¤Î°ÂÇ×¡×¤òºî¤ë²¡¤·Êý
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÇ×¤¬Áý¤¨¤ë²¡¤·Êý¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢4èß¤È4Åû¡¢¤É¤Á¤é¤â´í¸±ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç×¤òÀÚ¤ëÁªÂò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤Î¼êÇ×¤Ë¡Ö1Åû¤ÎÂÐ»Ò¡Ê2Ëç¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢4Åû¤«¤éÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
4Åû¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄÌ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶Ú¤Ç¤¢¤ë1Åû¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊÇ×¡Ê°ÂÇ×¡Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤â¤·¤½¤Î¸å¡¢¼ê¤¬¿Ê¤Þ¤º¤Ë¥ª¥ê¤ë¡Ê¼é¤ë¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ÂÇ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤ËÅ±Âà¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Á´¤¯°ÂÇ×¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢1Ëç¤À¤±¤Î´í¸±Ç×¤È¡¢ÂÐ»Ò¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´í¸±Ç×¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐ»Ò¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀÚ¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥êー¤È¤Ê¤ë¡£ 1ËçÌÜ¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï³Î¼Â¤Ë°ÂÇ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î°ÂÇ×¡×¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬½ÅÍ×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö·Á¤äËç¿ô¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤ÎÏÃ¤À¡£ È¯ÃËÆ»¾ì¤â¡Ö°ÂÁ´¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ìËç¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¬¥ê¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÇÅÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¾ò·ï¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥ëー¥È¡×¤òÁª¤Ö¡£¤³¤ÎÈùº¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö²¡¤¹¡×¤È·è¤á¤¿¤é»×¹ÍÄä»ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
