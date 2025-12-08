¡ÖÂç³Ø¤Ï1¥ö·î¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡× ¸½ºÇ¹â°Ì¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¥×¥í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¶µ°é¥Þ¥Þ¡É¤È¤ÎÆ®Áè¤È¡¢Ëã¿ý¤ËÊû¤²¤¿20Ç¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈ¯ÃËÆ»¾ì¡ÚËã¿ý²òÀâch¡Û¡×¤¬Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Âè49´üºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤êM¥êー¥°¡Ö¥¢ー¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀÐ°æ°ìÇÏ¥×¥í¤ÎÈ¾À¸¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈËã¿ýºÇ¶¯¡×¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆM¥êー¥¬ー¤Ø¡£¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·ÐÎò¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿Æ»Ò¤Î³ëÆ£¤È¡¢Å¥½¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤â¡Ä¡Ö¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¡×¤ËË×Æ¬¤·¤¿ÀÄ½Õ»þÂå
ÀÐ°æ¥×¥í¤ÎËã¿ý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ÎÉã¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿iMac¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¡ÖÅìÉ÷Áñ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢ÀÐ°æ²È¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤Ê²ÈÄí¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬¤¹¤´¤¤¶µ°é¥Þ¥Þ¤Ç¡£¤¤¤¤Ãæ³Ø¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¡¢¤¤¤¤½¢¿¦Àè¤Ç¥«¥º¥Þ¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï·î200²ó¤â¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤Û¤ÉË×Æ¬¡£À®ÀÓ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¿¼Ìë¤ËÎ¾¿Æ¤¬É×ÉØ·ö²Þ¤ò¤¹¤ëÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¤½¤ì¤Ç¤âËã¿ý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÎä¤á¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡ÖÄ¶¾åµé¥é¥ó¥¥ó¥°Âî¡×¤ÇÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ÈÎ¿¤®¤òºï¤ê¡¢¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¶¯¤µ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÂç³ØÃæÂà¡×¤ò¶¯¹ÔÆÍÇË ¥×¥íÆþ¤ê¤Î¾×·âÍýÍ³
¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ÏÂç³ØÆþ³ØÄ¾¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡£ ¡ÖÂç³Ø¤Ï1¥ö·î¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¿ýÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¡¢²¶¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Û¤¦¤À¤ï¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡×
¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿ÀÐ°æ¥×¥í¡£¡ÖËã¿ý¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬ÀË¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ ÅöÁ³¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼¤á¤ë¡×¤È¶¯°ú¤ËÀâÆÀ¡£¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ÇËã¿ý¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÅìÉ÷Áñ¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ÀÐ¶¶¿ÍÎ¥×¥í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ØÆþ²ñ¡£¤³¤³¤«¤éÄ¹¤¤¥×¥íÀ¸³è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö20Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡×ºÇ¹â°Ì¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê
¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éºÇ¹â°Ì³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆM¥êー¥¬ー¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó20Ç¯¡£ M¥êー¥°È¯Â»þ¤Ë¤ÏA1¥êー¥°¤«¤é¹ßµé¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£ ¤·¤«¤·ÀÐ°æ¥×¥í¤Ï¡Ö20Ç¯¤ò¶ìÏ«¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¶ìÏ«¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¿É¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¡£´¶¾ð¤¬¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÌµµ¡¼Á¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡× ¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë´¶¾ð¤òÇÓ¤·¡¢Ã¸¡¹¤ÈËã¿ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿ÀÐ°æ¥×¥í¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎºÇ¹â°Ì³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬º£¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢M¥êー¥°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖÏ·¸å¤Ï²È¤Ç¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÄ¯¤á¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÀÐ°æ¥×¥í¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ëã¿ý²òÀâYouTube¤ÎÈ¯ÃËÆ»¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖËã¿ý¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë½é¿´¼Ô¡ÁÃæ¡¦¾åµé¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§¡¹¤ÊËã¿ý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£