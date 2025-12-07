JFL¤Î¼¢²ì¤¬·â¤Á¹ç¤¤À©¤¹¡¢¸©Æâ½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤Ë²¦¼ê¡Ä¾ÂÄÅ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÂè2Àï¤ÇµÕÅ¾ÌÜ»Ø¤¹
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÂè1Àï¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤È¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè27²óÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤ò¡¢Honda FC¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Íý»ö²ñ¤ò·Ð¤ÆJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤ò¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ç°Ì°Ê³°¤ÎÆþ²ñÍ×·ï¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃ£À®¡£¼¢²ì¸©½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥ÖÃÂÀ¸¤Ø¸þ¤±¡¢º£²ó¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¾ÂÄÅ¤Ï¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£9·î¤Ë¤ÏÃæ»³ ²í»ËÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÎëÌÚ ½¨¿Í»á¤¬»Ø´ø´±¤Ë¡È¾º³Ê¡É¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀ©¤·¡¢2017¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂ³¤¯J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò°Ý»ý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡J3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Àï¤Ï¼¢²ì¤ÎËÜµòÃÏ¡ØÊ¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Î3Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¼¢²ì¤¬±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÀôÎ´ÅÍ¤¬º¸Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÀ¾»³Âç²í¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¡£¹ë²÷¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¼¢²ì¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÂÄÅ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£13Ê¬¡¢ÆÁ±Ê¹¸ÂÀÏº¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤«¤éÉâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÎëÌÚ·ý»ÎÏº¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¡£Íî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿ÇòÎØÃÏ·ÉÂç¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¤Ï23Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥í¥á¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢ºÆ¤Ó1ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼¢²ì¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢74Ê¬¤Ë¤Ï¾ÂÄÅ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬ÌöÆ°¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÏ¢·È¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬¤¬¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîËô·ø¸ë¤¬Æ¬¤Ç¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¿ë¤Ë¾ÂÄÅ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¼¢²ì¤Ï81Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤«¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¸«ÂóºÈ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò»°Âð³¤ÅÍ¤¬»ÅÎ±¤á¡¢¼¢²ì¤¬3¡Ý2¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ÆÂè1Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âè2Àï¤Ï14Æü¡¢¾ÂÄÅ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø°¦Âë¹°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç14¡§00¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡¡3¡Ý2¡¡¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡3Ê¬¡¡À¾»³Âç²í¡Ê¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡Ë
1¡Ý1¡¡13Ê¬¡¡ÇòÎØÃÏ·ÉÂç¡Ê¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡Ë
2¡Ý1¡¡23Ê¬¡¡¥í¥á¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ê¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡Ë
2¡Ý2¡¡74Ê¬¡¡ÀîËô·ø¸ë¡Ê¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡Ë
3¡Ý2¡¡81Ê¬¡¡»°Âð³¤ÅÍ¡Ê¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¡Ë
