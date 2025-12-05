【ピエール・エルメ・パリ】新作パネットーネ「オ レザン エ ア ロランジュ」

ピエール・エルメ・パリが新作『パネットーネ オ レザン エ ア ロランジュ』を2025年12月5日（金）より数量限定で発売！フランスで毎年好評を博しているパネットーネに新しい風味が加わり、ホリデーシーズンにぴったりな一品が誕生しました。特製ボックスに入ったこのパネットーネは、鮮やかなレッドの色合いと共に、ピエール・エルメからのメッセージカードも付属。まさに贈り物にも最適なスイーツです♪

新作！ピエール・エルメ・パリの贅沢なパネットーネ



ピエール・エルメ・パリの新作「パネットーネ オ レザン エ ア ロランジュ」は、ホリデーシーズンにふさわしい贅沢な一品です。

イタリアの伝統を忠実に守りつつ、ピエール・エルメならではの洗練された技術が光ります。

ふんわりとしたクラムと、レーズンとオレンジの風味が絶妙に融合した味わいは、毎年発売されるたびに注目を集めています。

特製のレッドボックスに入れられ、メッセージカードも添えられるこのパネットーネは、大切な人へのギフトとしてもおすすめです。

伝統の技法とピエール・エルメのこだわり



ピエール・エルメ・パリのパネットーネは、厳格な製法で作られています。長時間をかけて、細かな気泡を含んだふんわりとしたクラムを作り上げるために、ひとつひとつ手間を惜しま

ずに焼き上げられます。さらに、パネットーネが冷まされるのは、イタリアの伝統的な方法に則り、常温でじっくりと。

これにより、パネットーネ特有のボリューム感と風格、繊細なテクスチャーが保たれます。こうしたこだわりが、ピエール・エルメ・パリのパネットーネを特別なものにしています。

贈り物にも最適！鮮やかなレッドのボックス



『パネットーネ オ レザン エ ア ロランジュ』は、鮮やかなレッドの特製ボックスに入っており、見た目にも華やか。

ホリデーシーズンにぴったりのアイテムで、大切な人への贈り物としても最適です。

さらに、ピエール・エルメからの心温まるメッセージカードが添えられており、贈り物としての特別感を一層引き立てます。

この新作パネットーネは、見た目も味も、誰かを喜ばせるために作られた一品です。

贅沢な味わいと美しいパッケージでホリデーシーズンを彩る



ピエール・エルメ・パリの新作「パネットーネ オ レザン エ ア ロランジュ」は、贅沢なレーズンとオレンジの風味が絶妙に融合したパネットーネ。

ホリデーシーズンにぴったりな特製のレッドボックスに入って、メッセージカードも添えられ、贈り物にも最適です。

イタリアの伝統的な製法を守りつつ、ピエール・エルメらしい洗練された味わいが楽しめるこのパネットーネは、特別なひとときを演出してくれることでしょう♪