株式会社ディアラが展開するお土産ブランド『Bayu Factory(バーユファクトリー)』本店が、横浜中華街・南門シルクロードにてリニューアルオープン。

「横浜らしさ」と「馬油の上質さ」が融合した空間で、肌にやさしいナチュラル処方のアイテムが展開されます。

Bayu Factory 横浜中華街 本店

オープン日：2025年12月6日(土) 10:30

所在地：神奈川県横浜市中区山下町136-2

営業時間：10:30〜19:00

横浜赤レンガ店や草津温泉店で人気のラインナップに加え、本店ならではの限定商品が多数登場。

古くから親しまれる馬油を、地元横浜をイメージした可愛らしいパッケージで提供します。

再生可能な瓶を使用するなど、環境への配慮もなされた店舗です。

柳原良平氏コラボ「ヨコハマバーム」

イラストレーター・柳原良平氏とコラボレーションした、横浜らしいデザインのマルチバーム。

2024年に横浜の地域ブランド「横濱001」にて市長賞を受賞した人気アイテムです。

フローラルムスキーやフルーティシトラスなど8種類の香りから選べ、ギフトやお土産としても喜ばれます。

元小結・阿武咲による店舗プロデュース

今回のリニューアルには、同社で活躍する元小結・阿武咲(おうのしょう)氏が参加。

素材選びから照明の色味に至るまで細部にこだわり、観光客が楽しめるフォトスポットも用意されました。

試行錯誤を重ねて作り上げられた、温かみのある空間です。

豪華オープン記念キャンペーン

2025年12月6日(土)から12月14日(日)まで、リニューアルを記念したキャンペーンを実施。

マルチバームを2個購入するともう1個プレゼントされるほか、2,000円以上の購入で「お試し馬油セット」が進呈されます。

日常使いからギフトまで、横浜らしいレトロモダンな世界観を楽しめる機会です。

こだわりの馬油アイテムと、新たな魅力が詰まった店舗空間。

Bayu Factory 横浜中華街 本店の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 横浜らしさと馬油が融合！Bayu Factory 横浜中華街 本店 appeared first on Dtimes.