総合診療専門医の舛森悠医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で、「【完全解説】認知症にならない人には２つの特徴があります。【認知症予防専門医】意外な共通点とは？」と題した動画を公開。認知症は運命や遺伝だけで決まるものではないという最新の知見に基づき、その予防法を解説した。



舛森医師は冒頭で、権威ある医学雑誌『ランセット』の2020年の報告を引用し、「認知症の原因の約40%は、遺伝的要因ではなく、生活の中で変えられる12の要因で占められている」と指摘。これにより、認知症は対策によって予防や進行を遅らせることが可能な「修正可能な病気」として世界的に認識され始めていると説明した。



動画では、認知症予防に熱心だった60代男性Aさんの事例が紹介される。Aさんは定年退職後、毎日1人で1万歩のウォーキングを欠かさず、新聞のクロスワードパズルを解き、脳に良いとされるサプリメントも摂取していた。しかし5年後、Aさんの認知機能は低下し始めたという。舛森医師は、Aさんの完璧に見える対策に「最も大切な視点の一つが抜け落ちていた」と語る。



その重要な視点とは、「五感からの入力を大事にすること」と「活発なコミュニケーション」の2点である。舛森医師は脳を「活気あふれる街」に例え、五感からの情報（特に聴覚や視覚）が外部から街に入ってくる情報であり、人との会話が街の中の活発なやり取り（神経細胞間の信号伝達）に相当すると解説。Aさんの場合、ウォーキングはしていても「1人」だったため、脳の活性化に不可欠な社会的交流が欠けていた可能性を指摘した。特に難聴を放置することは認知症の大きなリスク因子であり、適切な対策が重要であると強調した。



記事の締めくくりとして、舛森医師は、認知症は単なる運動や脳トレだけで防げるものではなく、五感を通じて世界とつながり、人との交流を保つことが、脳の健康を維持する上で極めて重要であると結論付けている。