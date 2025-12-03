11月18日、Snow Manの目黒蓮（28）がドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演することを、配信元のディズニープラスが発表した。

「『SHOGUN 将軍』シーズン1は’24年に世界配信されたドラマシリーズ。真田広之さんが主演、プロデューサーを務め、制作はハリウッド。シーズン1はエミー賞で歴代最多の18冠を達成するなど全世界で高い評価を得ており、シーズン2にも今から大きな期待が寄せられています」（スポーツ紙記者）

配信時期はまだ発表されてないが、現時点で発表されたキャストは超豪華だ。水川あさみ（42）と窪田正孝（37）夫妻の結婚後初の共演のほか、榎木孝明（69）、國村隼（70）、金田昇（25）など演技派が並ぶ。

「目黒さんはオーディションを経て出演を勝ち取ったとのことです。大成功したハリウッド製作の巨編ドラマに出演することはとても素晴らしいことですが、’26年の目黒さんの役者としての活動はかなり慌ただしくなりそうですよね」（映画関係者）

『SHOGUN 将軍』シーズン2は年明け1月から撮影に入るのだが、

「撮影地はカナダで大掛かりなセットを組むドラマであり、撮影期間も長期にわたります。シーズン1では10カ月近くかかったとか。目黒さんも世界的な大作である『SHOGUN 将軍』に専念したいところだと思いますが、彼は相当な売れっ子なので……」（前出・映画関係者、以下同）

実は目黒主演の映画『ほどなくお別れです』の公開が2月6日に控えている。

「同作の完成披露試写会は1月中旬で予定されているのですが、『SHOGUN 将軍』シーズン2は撮影の真っただ中なのでカナダからわざわざ帰国して、出席する予定だそうです。帰国してとんぼ返りになるでしょうね」

さらに同作のPR稼働はすべて前倒しにして年内で済ませるとも。

「いちいちカナダから戻って仕事をこなすのは効率も悪いですが、12月は多忙になることは必至。また映画公開の初日となる2月6日はカナダからリモートで出演する予定と聞いています。目黒さんは同作にも思い入れが強く、PRにも全力で挑むようですが、業界では“尋常ではないスケジュールになるのでは”と囁かれていますね……」

’24年夏に活動を一時休止している目黒。

「アイドルと俳優業の両立で多忙を極めた目黒さんは体調不良に陥ったことがありました。年末はグループでの番組出演やイベント参加、ライブツアーなどアイドルとしての活動もかなり増えることなるので……体調面が心配ですよね」（芸能プロ関係者）

映画『ほどなくお別れです』でW主演を務める浜辺美波（25）は11月20日、同作の完成報告会で「目黒さんは私が思っていた想像の50倍忙しい」とコメント。さらに、

「現場が終わっても、深夜にダンスの振り入れがあったり、すぐ海外に行っちゃうし。ヨーロッパから帰ってくる日も、何日かありましたよね」

と目黒のスケジュールに驚がくしていた。

日本を代表するアイドルが世界的な俳優へ。その道は険しそうだ――。