【SNSで話題】MOFTのスマホスタンドが最大28%OFFに Amazon ブラックフライデー

カードも収納できる。薄くてシンプルなスマホスタンド
MOFT【公式直営店】磁力強化版 Snap-On スマホスタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™ カードケース MagSafe対応 マグネット カード収納 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 折り畳み式 持ち歩き便利 ミニマリスト
4,480円 → 3,584円（20%オフ）
動画撮影やビデオ会議など、幅広く活躍
最新ヴィーガンレザー「MOVAS」採用。傷がつきにくいのが特徴
電磁波干渉防止シートが内蔵され読み取りエラーを防止
MOFT【公式直営店】 MagSafe対応 ウォレットスタンド カードケース 【電磁波干渉防止シート内蔵】 MOVAS™ スマホスタンド iPhone 15/14/13/12シリーズ兼用 カードケース カード収納 多角度調節 持ち歩き便利
4,980円 → 3,735円（25%オフ）
重さ29g。世界最薄級のスマートスタンド
MOFT X スマホスタンド スマホホルダー iPhone15/iPhone14/iPhone13/iPhone12/iPhone11/iPhoneSE シリーズ/Android スマホ 全機種対応 スキミング防止 カードケース (ブラック)
2,880円 → 2,304円（20%オフ）
マルチ機能が一体化。磁力強化版の「MOFT Snap On」
MOFT【国内正規代理店】 MagSafe対応 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ用 磁力強化版 Snap-On スマホスタンド カードケース マグネット 【MOVAS/耐久強化版】 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 角度調節 折り畳み式（ジェットブラック）
4,480円 → 3,584円（20%オフ）
iPhone 17シリーズにも対応。三脚・ウォレットなどがこれ一台にまとまる
[MOFT] 公式直営店 8-in-1カードケース NFCカード対応 強力磁力 スマホスタンド MagSafe対応ウォレット 超薄型軽量 折りたたみ式 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 多角度調整 自撮り/ウェブ会議/動画視聴/タッチ決済/カードキー/Suica対応
6,780円 → 5,424円（20%オフ）
多機能かつ無駄のないデザインが人気
MOFT【国内正規代理店】MagSafe対応 スマホスタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズに対応 8-in-1多機能スタンド MOVAS素材 カード収納 多角度調節 薄型軽量 折り畳み式 自撮り・会議・ドラマ鑑賞・撮影に最適 三脚スタンド アイアンリング付き (ジェットブラック)
6,780円 → 5,424円（20%オフ）
MOFT 七変化マルチスタンド 【全機種対応/アイアンリング付き 】 MOVAS iPhone15 スタンド 14/13/12 シリーズ マグネット スマホスタンド MagSafe対応 多角度調節 薄型軽量 折り畳み式 ミニマリスト 全機種対応 (ジェットブラック)
5,780円 → 4,624円（20%オフ）
スライドさせれば、瞬時にカードの取り出しや提示が可能
MOFT フラッシュウォレットスタンド MagSafe対応 iPhone14 スタンド マグネット カードケース iPhone12/13/14シリーズ兼用 カードウィンドウ付き 卓上 カード収納 多角度調節 持ち歩き便利 ウィステリア
4,680円 → 3,513円（25%オフ）
粘着シートタイプのスマホスタンド
MOFT X 【新型 ミニマム版】スマホスタンド Maggsafe非対応 粘着シートタイプ ケース カバー スタンド STAND＆WALLET iPhoneSE 11 12 13 14 15 16 17 mini pro promax 対応 MOFT X (ナイトブラック)
2,880円 → 2,304円（20%オフ）
世界最薄クラス。縦横両方で使えるiPadスタンド
MOFT X 【新アップグレード版】iPad Air 第5世代(2022) 対応 iPad 9.7〜12.9in 2サイズ タブレットスタンド iPad Pro 2021 2022 iPad Pro 9.7〜12.9インチ 対応 (9.7〜12.9インチ, スペースグレー)
3,880円 → 3,104円（20%オフ）
iPad miniやタブレット使用時におすすめ。ペンでの操作もしやすいスタンド
MOFT X モフト iPad Miniスタンド タブレット ミニ スタンド [日本国内正規代理店] iPad mini7 (A17 Pro) (2024年)/ mini6 (2021年)対応 7.9~9.7インチ対応 極薄 超軽量 折りたたみ 角度調整可能 収納便利 持ち運び便利 (クールグレー)
3,580円 → 2,864円（20%オフ）
放熱穴付き。パソコンの動作不良を防ぐスタンド
MOFT 【新アップグレード版】放熱穴付き ノートパソコンスタンド PCスタンド 二段階調整可能 超軽量 超極薄 折り畳式 人間工学設計 磁石設計 腰痛/猫背防止 Macbook Pro/Air/タブレット/その他ノートPC 最大15.6インチまで対応 (【粘着式】スペースグレー)
3,580円 → 2,864円（20%オフ）
7〜11インチタブレットや11〜14インチPCに対応
MOFT【公式直営店】ノートパソコンスタンド 非粘着式 15°&25°二段階調整可能 軽量薄型 タブレットスタンド 7〜11インチタブレット、11‐14インチPCに対応 持ち運び便利 コンパクト 折り畳み （ミスティグレー）
3,980円 → 3,184円（20%オフ）
姿勢改善にも一役。極薄のパソコンスタンド
8kgまで耐えられるノートパソコンスタンド
MOFT【日本国内正規代理店】ノートPCスタンド ノートパソコンスタンド 新型 放熱排気口あるアップグレード版 ［11.6インチ〜15.6インチ］に対応 放熱性よく 薄くて丈夫 コンパクトで軽量 角度調整可能 パソコンに優しい(グレー)
3,380円 → 2,864円（15%オフ）
お手軽にスタンディングワーク。在宅勤務にも最適
MOFT Z【公式直営店】ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド PCデスクワークに対応 お手軽にスタンディングワークを実現 テレワークや在宅勤務に最適 折りたたみ 収納時の薄さ1.5cm 耐重10kg 軽量890g 多角度調節 簡単に切替可能 17インチまで対応（ブラック）
7,480円 → 5,610円（25%オフ）
20以上の角度調整可能。iPad Air対応のスタンド
MOFT【公式直営店】ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース(M3/M2/第5/4世代、2020-2025)多角度調整 タブレットスタンド iPadスタンド 横置＆縦置 強力マグネット 軽量 極薄 iPadカバー
7,880円 → 7,092円（10%オフ）
iPad miniにも対応。折りたためる次世代スタンド
レザーを使用。高級感のあるスマホケース
MOFT 【公式直営店】iPhone 15 Pro Max 対応 MOVAS™ レザーケース MagSafe対応 高耐久 汚れに強い 磁力強化 軽量 ワイヤレス充電対応 1.5m落下防止 高反発ボタン 全面保護 保護ケース
6,280円 → 5,024円（20%オフ）
iPhone 16に対応。柔らかな手触りのスマホケース
MOFT【公式直営店】iPhone 16 ケース MagSafe 対応 カメラコントロール全面保護版ケース MOVAS™ レザーケース 高耐久 MOFT スマホケース 強力磁力 軽量 ワイヤレス充電対応 1.6m落下防止 色褪せにくい 高反発ボタン レンズ全面保護
6,280円 → 5,024円（20%オフ）
ケースレスのようにクリアな透明感。黄ばみ防止機能付きのスマホケース
MOFT 【公式直営店】iPhone 16 Pro Max 対応 ケース クリア 黄ばみなし【超薄型 軽量】magsafe対応 マグネット搭載 耐衝撃 落下防止 いphone16pro max ケース スマホケース カバー 米軍MIL規格 ワイヤレス充電 指紋防止 透明ケース
5,080円 → 4,064円（20%オフ）
落下時の衝撃からスマホを守る。iPhone 16pro用のケース
MOFT【正規代理店】 MOVAS レザーケース MagSafe対応 レンズガード 高耐久 1.5m落下防止 moft スマホケース 高反発ボタン 全面保護 傷や汚れに強い モフト iphone ケース 薄型軽量 iPhone 16pro 用 （ミスティーグレー）
6,980円 → 5,024円（28%オフ）
二段階角度調整可能。MOFTのノートパソコンケース
MOFT【公式直営店】ノートパソコンケース 13 13.3インチ PCケース スリーブケース 【2イン1】パソコンスタンド兼用 MacBook Air/MacBook Pro/iPad/Laptop対応 薄型 軽量 撥水 保護 １秒でPCスタンドに
8,980円 → 7,184円（20%オフ）
その他のおすすめ商品
Apple iPhone 16 (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
169,800円 → 151,800円（11%オフ）
KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク
13,950円 → 8,407円（40%オフ）
