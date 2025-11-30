【SNSで話題】MOFTのスマホスタンドが最大28%OFFに Amazon ブラックフライデー
年末のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。

今回は、MOFTのスマホスタンドやパソコンスタンド、スマホケースなどをご紹介。Amazonブラックフライデーの終了まで残り僅かのため、気になるアイテムがある場合はお早目の購入がおすすめです。

カードも収納できる。薄くてシンプルなスマホスタンド


MOFT

MOFT【公式直営店】磁力強化版 Snap-On スマホスタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™ カードケース MagSafe対応 マグネット カード収納 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 折り畳み式 持ち歩き便利 ミニマリスト

4,480円 → 3,584円（20%オフ）

動画撮影やビデオ会議など、幅広く活躍


MOFT

MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド MagSafe対応 七変化マルチスタンド 携帯スタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™耐久素材 薄型・軽量・折りたたみ式・持ち運び便利 多角度調整・三脚兼用・強力なMagSafeシール付き 自撮り・動画視聴・会議・旅行に便利（カード収納なし）

5,780円 → 4,624円（20%オフ）

最新ヴィーガンレザー「MOVAS」採用。傷がつきにくいのが特徴


MOFT

MOFT スマホスタンド 【MOVAS™ 耐久&磁力強化版】 Snap-On iPhone 16 iPhone 15 iPhone14 iPhone13 iPhone12 MagSafe対応 傷や汚れに強い マグネット カードケース 最大2枚収納 iPhoneスタンド Pro Plus ProMax 磁石 磁気吸着 薄型軽量 折り畳み式 ミニマリスト サステナブル (サンドベージュ)

4,480円 → 3,584円（20%オフ）

電磁波干渉防止シートが内蔵され読み取りエラーを防止


MOFT

MOFT【公式直営店】 MagSafe対応 ウォレットスタンド カードケース 【電磁波干渉防止シート内蔵】 MOVAS™ スマホスタンド iPhone 15/14/13/12シリーズ兼用 カードケース カード収納 多角度調節 持ち歩き便利

4,980円 → 3,735円（25%オフ）

重さ29g。世界最薄級のスマートスタンド


MOFT

MOFT X スマホスタンド スマホホルダー iPhone15/iPhone14/iPhone13/iPhone12/iPhone11/iPhoneSE シリーズ/Android スマホ 全機種対応 スキミング防止 カードケース (ブラック)

2,880円 → 2,304円（20%オフ）

マルチ機能が一体化。磁力強化版の「MOFT Snap On」


MOFT

MOFT【国内正規代理店】 MagSafe対応 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ用 磁力強化版 Snap-On スマホスタンド カードケース マグネット 【MOVAS/耐久強化版】 ウォレットスタンド スマホグリップ 薄型軽量 角度調節 折り畳み式（ジェットブラック）

4,480円 → 3,584円（20%オフ）

iPhone 17シリーズにも対応。三脚・ウォレットなどがこれ一台にまとまる


MOFT

[MOFT] 公式直営店 8-in-1カードケース NFCカード対応 強力磁力 スマホスタンド MagSafe対応ウォレット 超薄型軽量 折りたたみ式 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 多角度調整 自撮り/ウェブ会議/動画視聴/タッチ決済/カードキー/Suica対応

6,780円 → 5,424円（20%オフ）

多機能かつ無駄のないデザインが人気


MOFT

MOFT【国内正規代理店】MagSafe対応 スマホスタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズに対応 8-in-1多機能スタンド MOVAS素材 カード収納 多角度調節 薄型軽量 折り畳み式 自撮り・会議・ドラマ鑑賞・撮影に最適 三脚スタンド アイアンリング付き (ジェットブラック)

6,780円 → 5,424円（20%オフ）

MOFT

MOFT 七変化マルチスタンド 【全機種対応/アイアンリング付き 】 MOVAS iPhone15 スタンド 14/13/12 シリーズ マグネット スマホスタンド MagSafe対応 多角度調節 薄型軽量 折り畳み式 ミニマリスト 全機種対応 (ジェットブラック)

5,780円 → 4,624円（20%オフ）

スライドさせれば、瞬時にカードの取り出しや提示が可能


MOFT

MOFT フラッシュウォレットスタンド MagSafe対応 iPhone14 スタンド マグネット カードケース iPhone12/13/14シリーズ兼用 カードウィンドウ付き 卓上 カード収納 多角度調節 持ち歩き便利 ウィステリア

4,680円 → 3,513円（25%オフ）

粘着シートタイプのスマホスタンド


MOFT

MOFT X 【新型 ミニマム版】スマホスタンド Maggsafe非対応 粘着シートタイプ ケース カバー スタンド STAND＆WALLET iPhoneSE 11 12 13 14 15 16 17 mini pro promax 対応 MOFT X (ナイトブラック)

2,880円 → 2,304円（20%オフ）

世界最薄クラス。縦横両方で使えるiPadスタンド


MOFT

MOFT X 【新アップグレード版】iPad Air 第5世代(2022) 対応 iPad 9.7〜12.9in 2サイズ タブレットスタンド iPad Pro 2021 2022 iPad Pro 9.7〜12.9インチ 対応 (9.7〜12.9インチ, スペースグレー)

3,880円 → 3,104円（20%オフ）

iPad miniやタブレット使用時におすすめ。ペンでの操作もしやすいスタンド


MOFT

MOFT X モフト iPad Miniスタンド タブレット ミニ スタンド [日本国内正規代理店] iPad mini7 (A17 Pro) (2024年)/ mini6 (2021年)対応 7.9~9.7インチ対応 極薄 超軽量 折りたたみ 角度調整可能 収納便利 持ち運び便利 (クールグレー)

3,580円 → 2,864円（20%オフ）

放熱穴付き。パソコンの動作不良を防ぐスタンド


MOFT

MOFT 【新アップグレード版】放熱穴付き ノートパソコンスタンド PCスタンド 二段階調整可能 超軽量 超極薄 折り畳式 人間工学設計 磁石設計 腰痛/猫背防止 Macbook Pro/Air/タブレット/その他ノートPC 最大15.6インチまで対応 (【粘着式】スペースグレー)

3,580円 → 2,864円（20%オフ）

7〜11インチタブレットや11〜14インチPCに対応


MOFT

MOFT【公式直営店】ノートパソコンスタンド 非粘着式 15°&25°二段階調整可能 軽量薄型 タブレットスタンド 7〜11インチタブレット、11‐14インチPCに対応 持ち運び便利 コンパクト 折り畳み （ミスティグレー）

3,980円 → 3,184円（20%オフ）

姿勢改善にも一役。極薄のパソコンスタンド


MOFT

MOFT【公式直営店】ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド 【中空デザイン】 持ち運び簡単 折りたたみ式 超薄型 安定性 15°&25°二段階調整可能 16インチまで対応 コンパクト PC/MacBook/ラップトップ/iPadタブレットに対応 パソコンスタンド 「貼り付け」 AirFlow (ジェットブラック)

2,880円 → 2,304円（20%オフ）

8kgまで耐えられるノートパソコンスタンド


MOFT

MOFT【日本国内正規代理店】ノートPCスタンド ノートパソコンスタンド 新型 放熱排気口あるアップグレード版 ［11.6インチ〜15.6インチ］に対応 放熱性よく 薄くて丈夫 コンパクトで軽量 角度調整可能 パソコンに優しい(グレー)

3,380円 → 2,864円（15%オフ）

お手軽にスタンディングワーク。在宅勤務にも最適


MOFT

MOFT Z【公式直営店】ノートパソコンスタンド ノートPCスタンド PCデスクワークに対応 お手軽にスタンディングワークを実現 テレワークや在宅勤務に最適 折りたたみ 収納時の薄さ1.5cm 耐重10kg 軽量890g 多角度調節 簡単に切替可能 17インチまで対応（ブラック）

7,480円 → 5,610円（25%オフ）

20以上の角度調整可能。iPad Air対応のスタンド


MOFT

MOFT【公式直営店】ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース(M3/M2/第5/4世代、2020-2025)多角度調整 タブレットスタンド iPadスタンド 横置＆縦置 強力マグネット 軽量 極薄 iPadカバー

7,880円 → 7,092円（10%オフ）

iPad miniにも対応。折りたためる次世代スタンド


MOFT

MOFT【日本正規代理店】ダイナミックフォリオ iPad mini 対応 磁気吸着スタンド機能 軽量 薄型 角度調節可能 折りたたみ収納可 縦置き＆横置き Apple Pencil対応x (ストーングレー×サファイアブルー、ダイナミックフォリオ iPad mini7 ケース (第7世代、A17 Pro、2024)、 iPad mini6 ケース(第6世代、2021))

5,980円 → 5,382円（10%オフ）

レザーを使用。高級感のあるスマホケース


MOFT

MOFT 【公式直営店】iPhone 15 Pro Max 対応 MOVAS™ レザーケース MagSafe対応 高耐久 汚れに強い 磁力強化 軽量 ワイヤレス充電対応 1.5m落下防止 高反発ボタン 全面保護 保護ケース

6,280円 → 5,024円（20%オフ）

iPhone 16に対応。柔らかな手触りのスマホケース


MOFT

MOFT【公式直営店】iPhone 16 ケース MagSafe 対応 カメラコントロール全面保護版ケース MOVAS™ レザーケース 高耐久 MOFT スマホケース 強力磁力 軽量 ワイヤレス充電対応 1.6m落下防止 色褪せにくい 高反発ボタン レンズ全面保護

6,280円 → 5,024円（20%オフ）

ケースレスのようにクリアな透明感。黄ばみ防止機能付きのスマホケース


MOFT

MOFT 【公式直営店】iPhone 16 Pro Max 対応 ケース クリア 黄ばみなし【超薄型 軽量】magsafe対応 マグネット搭載 耐衝撃 落下防止 いphone16pro max ケース スマホケース カバー 米軍MIL規格 ワイヤレス充電 指紋防止 透明ケース

5,080円 → 4,064円（20%オフ）

落下時の衝撃からスマホを守る。iPhone 16pro用のケース


MOFT

MOFT【正規代理店】 MOVAS レザーケース MagSafe対応 レンズガード 高耐久 1.5m落下防止 moft スマホケース 高反発ボタン 全面保護 傷や汚れに強い モフト iphone ケース 薄型軽量 iPhone 16pro 用 （ミスティーグレー）

6,980円 → 5,024円（28%オフ）

二段階角度調整可能。MOFTのノートパソコンケース


MOFT

MOFT【公式直営店】ノートパソコンケース 13 13.3インチ PCケース スリーブケース 【2イン1】パソコンスタンド兼用 MacBook Air/MacBook Pro/iPad/Laptop対応 薄型 軽量 撥水 保護 １秒でPCスタンドに

8,980円 → 7,184円（20%オフ）

その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応

169,800円 → 151,800円（11%オフ）

KEEPTIME

KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

13,950円 → 8,407円（40%オフ）

Boytond

Boytond ヘッドセット bluetooth【2025至高のBluetooth 5.3チープ搭載】100超長時間再生 2台同時接続可能 ANC+ENCノイズキャンセリングマイク付き ヘッドセット 片耳イヤホン bluetooth 左右耳兼用 ハンズフリー通話 物理操作ボタン メガネ併用 ミュート/SIRI機能搭載 Web会議/在宅勤務/運転/宅配/ランニング（ブラック）

3,299円 → 2,499円（24%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
