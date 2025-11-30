イラン政府は「女性としてのプライベート」も踏みにじる…キリスト教が理由で逮捕された女性が「独房」で経験した「地獄の尋問」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第56回

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ファティメ・モハンマディ

ファティメ・モハンマディ（1998年生まれ）は市民活動家である。キリスト教に改宗し、個人宅で宗教集会に参加していたために、諜報治安省に逮捕された。逮捕されたのは彼女が「テヘラン・クリスチャンの家」で行事に参加しているときだった。

2017年4月7日、革命裁判所第26支部のアフマザデ裁判官により、「キリスト教活動及び反体制的プロパガンダを通じて国家の安全を脅かした罪」で、6ヵ月の禁固刑に処され、エヴィーン刑務所の209棟に送られた。ファティメは20日間を独房で過ごした。彼女はまた、改宗を理由に、アザド大学のテヘラン・キャンパスで英語翻訳を学ぶことを禁止された。

尋問、独房、侮辱、鬱病。

--尋問はどうでしたか？

尋問には打ちのめされました。尋問が終わって独房に戻ると、私は何時間も泣き続けました。最初の数日間は特に動揺していて、顔を洗うことさえ忘れていました。拘禁から3日目、尋問に連れ出されたとき、目のまわりが黒いと看守に言われたことを覚えています。その3日間、顔を洗っていなかったので、アイメイクがにじんでいたのです。

その日までシャワーも許されていませんでした。逮捕前、私は鬱病に苦しんでいました。そんな状態で独房に入れられたので、自分をなんとか落ち着かせようと、望みはあると言い聞かせました。しかし数日経つうちに、そんな慰めは通用しなくなりました。

尋問官のせいで私の症状は明らかに悪化しました。尋問の間、私と家族、特に母がこっぴどく侮辱されました。彼らは私を傷つけるために、キリスト教を馬鹿にして、けなしました。たとえば、教会のことをカジノと言ったり、「聖書なんて読んでるのか？ クルアーンを読め」などと言ったりしました。

男の尋問官は目隠しを外させ、私のとてもプライベートな部分を…

尋問官は、私の容疑とは関係のない、生活の最もプライベートな部分をつついてきます。私を貶める言葉を投げつけてきます。私たち家族の内輪の出来事まであれこれ批判し、馬鹿にしました。

父を背徳者と呼ばれ、私は何も言い返せませんでした。ある日、私は父を愛していると話しながら、泣き出してしまい、尋問官は一瞬黙りこみました。次に尋問官は私の携帯電話を取り出して、友人といままで交わした会話について尋ねました。そのすべてが個人的で私的なもので、私の裁判や容疑とは基本的に何も関係ないものでしたが、彼らは友人たちの話をしろと命令しました。

当たり前ですが、誰しも家族や知り合い、友人とは、私的で親しい、あるいは情熱的な関係を結んでいるものです。尋問官はそういうものに対する配慮が一切ありませんでした。本当に悪趣味です。

ある日、看守が私を独房の外に出して、目の前に座りました。目隠しを外すよう言われました。そして彼は私の……とても……プライベートなことを尋ねてきたのです。彼は看守という立場だから、男だから、私のそういう事情を知る権利があるとでも思ったのでしょうか。侮辱して貶めるためにそんなことをしたのでしょうか。

キリスト教について尋問されるときは目隠しのまま壁のほうを向かされ、何かに記入する必要があるときだけ、目隠しを外されました。一体なぜなのかと不思議でしたが、もっと分からないのは、女性としてのプライベートな質問のときだけ、目隠しを外されることです。おかげで私は彼らの顔を見て答えなければなりませんでした。

倫理に反すると文句を言いたいのではありません、ひとりの人間のプライバシーの問題です。プライバシーは誰にも侵すことのできない権利であり、その人を従わせるために個人のプライバシーを侵害し、心理的な圧力をかけることなど、許されるはずがありません。

翻訳：星 薫子

