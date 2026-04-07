趣味で写真や動画を楽しんでいると、機材は自然と増えていくものです。カメラ本体にレンズ、三脚、ジンバル。さらにモニターやマイク、バッテリー類など、少しずつ揃えていくうちに、持ち出す荷物はどんどん大きくなっていきます。そうなると避けて通れないのが、「どう運ぶか」。私自身、動画撮影を仕事にしていますが、抱えている悩みはまさに同じ。機材の量も種類も増える一方で、運び方にはずっと試行錯誤してきました。実は私