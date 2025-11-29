【感動】企業の思いやりが“キラリ”→買ってよかったベビー服に4千いいね「同じ服持ってる」「ステキ」【ママリ】

タグに忍ばせた『ありがとう』に、救われる日がある

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みみ☺︎🐣5Ⓜ︎(@joyfulmedleyxo)さんの投稿です。赤ちゃんのお世話は、毎日が忙しくて大変なこともあるでしょう。しかし、そんな日々の中で、ふと心がほどける瞬間があります。みみ☺︎🐣5Ⓜ︎さんが、赤ちゃんの着替えのたびに“うれしくなる”という、とても素敵なベビー服のお話です。

赤ちゃんの洋服を選ぶとき、デザインや着心地はもちろん大事ですよね。実は、お洋服がママやパパに向けて、そっと寄り添ってくれていることもあるのです。





赤ちゃんの胸元に小さくついたタグ。そこに書かれた言葉が、みみ☺︎🐣5Ⓜ︎さんの育児の励ましになっていました。

アカチャンホンポで買ったお洋服、着替えのたびにうれしくなる🥹こちらこそいつもありがとね🥹🥹

おしりはふわふわうさちゃんだし、ボタンがずれてイライラすることも少ないし、優しい設計すぎる🥲いろんな動物バージョンがあったよ🦒🐄🦕🦌

赤ちゃんが着ているのは、淡い色合いの優しい生地。胸元のタグには、小さく「いつもありがとう」の文字と、小さなハートが書かれています。



赤ちゃんの存在だけで、すでに“ありがとう”ですが、時にママは「ちゃんとできてるかな」「今日もバタバタだったな」と、不安になることもあるでしょう。そんな時、ふと目に入る“ありがとう”の一言は、気持ちがほぐれてうれしくなりますよね。



この投稿には「同じ服持ってる～🫶🏻」「いえいえこちらこそってなる笑」「おしりのモコモコうさちゃんもかわいいよね🥰」などのリプライが寄せられていました。



言葉の力ひとつで、今日も頑張ろうと思えることもあります。着替えのたび、うれしくなる気持ち。その優しい瞬間を届けてくれるすてきな投稿でした。

