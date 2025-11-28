米CIAの投資部門が出資した「日本のAIスタートアップ企業」の名前

米CIAの投資部門

先週末、ダン・ブラウンの最新作『シークレット・オブ・シークレッツ』（角川書店。上下各2500円＋税）を読み終えた。ラングドン・シリーズ6作目の本書は、第2作目の『ダ・ヴィンチ・コード』に及ばないものの、最新の科学の知見をタップリ採り入れたスリラーとして上出来だ。舞台となる奇跡の古都プラハが醸し出す歴史・宗教的雰囲気がミステリ展開にしっかりと馴染んでいる。

なぜ、いま取り上げるのか。理由がある。同書でラングドン教授と恋人ソロモン博士が戦いを挑む「敵」は、米CIA（中央情報局）の投資部門を担う「In-Q-Tel（インキューテル）」だ。諜報活動に役立ちそうな高度技術を開発するスタートアップに投資するベンチャーキャピタル（VC）として1999年設置された。実際に存在する。

民間の最先端技術を米インテリジェンス・コミュニティ（諜報機関）や国防組織の任務遂行のため迅速に導入することが設立目的である。トランプ政権の要路に影響力を持つシリコンバレーの英雄、ピーター・ティール氏が創業したパランティア・テクノロジーズを筆頭に、日本でも知られるテック企業にも投資している。

国内のスタートアップとして過去最高

検索すれば、直ぐにヒットする。世界的なAI（人工知能）ブームのなか後れを取る我が国だが、まるで後光が差すような記事があった。日本経済新聞（11月18日付朝刊）2面左肩に「サカナAI、価値4000億円―国内新興最高、米CIA系から資金」のタテ見出しを掲げて大きく報じている。

そう、「米CIA系から」は先のIn-Q-Telを指す。AI開発のサカナAI（東京・港区）が三菱UFJフィナンシャル・グループ（亀澤宏規取締役代表執行役社長グループCEO）などを引受先とする第三者割当増資で、約200億円（1億3000万ドル）を調達したと発表。増資後の企業価値は約4000億円（26億ドル）となり、国内未上場のスタートアップとして過去最高となった。

同社は2年前の7月、米グーグル出身のデビッド・ハ（最高経営責任者・CEO）、ライオン・ジョーンズ（最高技術責任者・CTO）、外務省出身の伊藤錬（最高執行責任者・COO）の3氏が設立した。米シリコンバレーと中国の北京の中間が日本の東京、という位置付けから東京に本社を置いた。サカナAIの資金調達額は突出して大きいが、世界レベルではまだまだ見劣りする。

