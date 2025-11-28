『ベストアーティスト2025』タイムテーブルが公開！INI西洸人＆後藤威尊の電波ジャックも決定
11月29日に日本テレビで5時間にわたって生放送される『ベストアーティスト2025』のタイムテーブルが公開された。■豪華アーティスト41組が登場
今年のテーマは、音楽の旅～Music journey～。総勢41組のアーティストとともにこの1年の音楽を振り返る。
なお、11月28日19時には「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の各グループの歌唱曲が発表。
また、11月28日放送の『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』ではINIメンバーの西洸人と後藤威尊が『ベストアーティスト2025』のPRのために電波ジャックする。こちらもお見逃しなく。
タイムテーブルは以下のとおり。
■第一部タイムテーブル
◇15時55分～16時55分
アイナ・ジ・エンド
aoen
Kep1er
Da-iCE
BALLISTIK BOYZ
マルシィ
ME:I
M!LK
・アイドル大集合！特別企画
＝LOVE
超ときめき♡宣伝部
日向坂46
■第二部タイムテーブル
◇19時台
INI
&TEAM
木村カエラ
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
乃木坂46
back number
・オープニングアクトパフォーマンス
高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだがか正式表記）
市川團十郎
RIEHATA 他
・25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー
きゃりーぱみゅぱみゅ
ORANGE RANGE
大塚愛
◇20時台
家入レオ
m-flo
Creepy Nuts
NiziU
Perfume
ポルノグラフィティ
Mrs. GREEN APPLE
・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より間宮祥太朗 新木優子
水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より桜田ひより 佐野勇斗
・King & Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
King & Prince
・25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
SUPER EIGHT
Hey! Say! JUMP
timelesz
King & Prince
SixTONES
Snow Man
Travis Japan
Aぇ! group
◇21時台
Ado
timelesz
Travis Japan
HANA
Hey! Say! JUMP
Mrs. GREEN APPLE
・6周年6曲スペシャルメドレー
SixTONES
◇22時台
Aぇ! group
Omoinotake
Creepy Nuts
Superfly
Snow Man
back number
Perfume
福山雅治
・ゲスト登場
主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結
12月19日公開の映画『新解釈・幕末伝』よりムロツヨシ 佐藤二朗
・ベストフレンド企画
KARA×NiziU
■番組情報
日本テレビ系 日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』
11/29（土）
第一部 15:55～16:55 ※関東他で放送
第二部 19:00～22:54
総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
出演アーティスト：INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK（五十音順）
オープニングアクトパフォーマンス：高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）、市川團十郎、RIEHATA
