『ベストアーティスト2025』タイムテーブルが公開！INI西洸人＆後藤威尊の電波ジャックも決定

11月29日に日本テレビで5時間にわたって生放送される『ベストアーティスト2025』のタイムテーブルが公開された。

■豪華アーティスト41組が登場

今年のテーマは、音楽の旅～Music journey～。総勢41組のアーティストとともにこの1年の音楽を振り返る。

なお、11月28日19時には「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の各グループの歌唱曲が発表。

また、11月28日放送の『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』ではINIメンバーの西洸人と後藤威尊が『ベストアーティスト2025』のPRのために電波ジャックする。こちらもお見逃しなく。

タイムテーブルは以下のとおり。

■第一部タイムテーブル

◇15時55分～16時55分

アイナ・ジ・エンド

aoen

Kep1er

Da-iCE

BALLISTIK BOYZ

マルシィ

ME:I

M!LK

・アイドル大集合！特別企画

＝LOVE

超ときめき♡宣伝部

日向坂46

■第二部タイムテーブル

◇19時台

INI

&TEAM

木村カエラ

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

乃木坂46

back number

・オープニングアクトパフォーマンス

高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだがか正式表記）

市川團十郎

RIEHATA 他

・25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー

きゃりーぱみゅぱみゅ

ORANGE RANGE

大塚愛

◇20時台

家入レオ

m-flo

Creepy Nuts

NiziU

Perfume

ポルノグラフィティ

Mrs. GREEN APPLE

・ゲスト登場

主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結

土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より間宮祥太朗 新木優子

水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より桜田ひより 佐野勇斗

・King & Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

King & Prince

・25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー

SUPER EIGHT

Hey! Say! JUMP

timelesz

King & Prince

SixTONES

Snow Man

Travis Japan

Aぇ! group

◇21時台

Ado

timelesz

Travis Japan

HANA

Hey! Say! JUMP

Mrs. GREEN APPLE

・6周年6曲スペシャルメドレー

SixTONES

◇22時台

Aぇ! group

Omoinotake

Creepy Nuts

Superfly

Snow Man

back number

Perfume

福山雅治

・ゲスト登場

主題歌披露を見届けるために豪華キャスト陣がスタジオに集結

12月19日公開の映画『新解釈・幕末伝』よりムロツヨシ 佐藤二朗

・ベストフレンド企画

KARA×NiziU

■番組情報

日本テレビ系 日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』

11/29（土）

第一部 15:55～16:55 ※関東他で放送

第二部 19:00～22:54

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演アーティスト：INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK（五十音順）

オープニングアクトパフォーマンス：高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）、市川團十郎、RIEHATA

