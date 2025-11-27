今すぐ近くの【セリア】で探したい！ 110円でGETできる♡「おしゃれチャーム」

シンプルなバッグに華やかさをプラスしたり、いつものバッグに付けて気分を変えたり、何かと使えるチャーム。【セリア】では、コインケースやエコファーなど高見えしそうなおしゃれチャームが手に入るので、その魅力をご紹介します。気分に合わせて付け替えられる、お手頃な110円のチャームを売り切れ前にゲットして。

ほっこりする手編み風のフラワーチャーム

【セリア】「チャーム ニット風フラワー カラフル」\110（税込）

ハンドメイドのような、ぬくもりのある見た目が可愛いフラワーチャーム。@ftn_picsレポーターともさんは、「立体感のある、ぷっくりとしたフォルムが可愛らしく、ニットの温かみを感じます」とその可愛さを紹介。カラフルな色使いで、暗くなりがちな冬のファッションのいい差し色になってくれそうです。

モノトーンがおしゃれなコインケースのチャーム

【セリア】「100円玉コインケース モノクロ」\110（税込）

「You're braver than you think!」（あなたは自分が思っているより勇敢だよ）というメッセージがプリントされた、コインケースのチャーム。シンプルなモノトーンのデザインで、大人っぽいバッグや柄物とも合わせやすそうです。レポーターともさんは、「高さが約4cmほどのケースに、100円玉が15枚も入るなんて驚きです」と実用性を絶賛しています。

冬にぴったりの高見えチャーム

【セリア】「バッグチャーム エコファー タッセル付き」\110（税込）

ふわふわとした手のひらサイズのエコファーと、スウェード調の小ぶりなタッセルが付いた、高見えしそうなチャーム。いつものバッグに冬っぽさを加え、雰囲気を変えてくれそうです。レポーターともさんによると、「チェーンの長さは約13cmで、先端のカニカンフックで好きな長さに調節することができます」とのことで、手持ちのバッグにぴったりな長さで付けられそう。

大人っぽく付けられる3色の星形チャーム

【セリア】「キーリング 平押し2重モチーフ3P」\110（税込）

ゴールド、シルバー、クロームの3色の星形キーリングがセットになったアイテム。洗練されたシンプルデザインなので、大人っぽいバッグとも相性がよさそうです。1つずつ付けてもいいし、3つをつないで付けるのも可愛くておすすめ。レポーターともさんは、「太めの持ち手にはカラビナなどを間に入れるのがオススメです」と付け方を提案しています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W