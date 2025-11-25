¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÁ»ö¡Ä¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óMF¤¬Ì£Êý¤ò²¥ÂÇ¤·°ìÈ¯Âà¾ì¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼Õºá
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç°ÛÎã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï½øÈ×¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢13Ê¬¤Ë¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó¤¬¸ýÏÀ¤Ë¡£¥¡¼¥ó¤Î´éÌÌ¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¥²¥¤¥§¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê80Ê¬¶á¤¯¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¸å¤â¥²¥¤¥§¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤ä¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥¨¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀâ¤¹¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØPremier League Match Centre¡Ù¤Ï¥²¥¤¥§¤ÎÂà¾ìÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥²¥¤¥§¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¿³È½¤ÎÈ½Äê¤ÏVAR¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥¡¼¥ó¤Î´éÌÌ¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤ÊÂÇ·â¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢29Ê¬¤Ë¥¥¢¥Ê¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥º¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØSwuawka¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¡ÈÃç´Ö³ä¤ì¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯12·î°ÊÍè¤ª¤è¤½17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬»Ë¾å½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥²¥¤¥§¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¼Õºá¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤ÏËÍ¤Î¿Í³Ê¤ä·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÌóÂ«¤¹¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö³º¤Î»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ã¯¤«¤¬½½Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¾¡Íø¤òÄÏ¤à¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¢¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤È¥¿¥Õ¤µ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÁª¼ê¤âÉ¬Í×¤À¡£Èà¡Ê¥²¥¤¥§¡Ë¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£Á´°÷¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
