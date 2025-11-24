¡ÖÃÖ¤¯¡¦³Ý¤±¤ë¡×2WAY¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÉ÷¡£¤³¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¼åÅÀ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¾²ÃÈË¼¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤ËèÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®·¿¤ÎÃÈË¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°Õ³°¤ÈÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢Â®ÃÈÀ¤ä°ÂÁ´À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤äÃ¦°á½ê¤Ê¤É¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃÈË¼¤¬¤¤¤¤ï¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤²ÈÅÅ¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈ¯¤ÎTHREEUP¡Ê¥¹¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«ÃÈ¥ß¥Ë¥Ò¡¼¥È¡ÊPHT-1731¡Ë¡×¤Ç¤¹¡ª
¥È¥¤¥ì¤äÃ¦°á½ê¤Î´¨¤µÂÐºö¤Ê¤é¤³¤ì¡£¾²ÃÖ¤¡õÊÉ³Ý¤±¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬
¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«ÃÈ¥ß¥Ë¥Ò¡¼¥È¡×¤Ï¾²ÃÖ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÕÂ°¤ÎÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤ÇÊÉ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÂ¸µ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÈË¼¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤äÃ¦°á½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¾²ÃÖ¤¤·¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉý38.2cm¡ß±ü¹Ô¤18.8cm¡ß¹â¤µ32cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤â2.5kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥É¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó1.5m¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤âOK¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬¡ý¡£¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤âËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢±úÆÌ¤¬¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤âGOOD¡£
¡Ö½¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö²»¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤Î3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿ÀáÅÅ¸ú²Ì¤â¤¢¤ëÃÈË¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹
¥Ñ¥Í¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢íÕ¼ÍÇ®¡Ê¤Õ¤¯¤·¤ã¤Í¤Ä¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶õ´Ö¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁ¤òÇ³¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶õµ¤¤ò±ø¤µ¤º¡¢¤µ¤é¤ËÁ÷É÷¤·¤Ê¤¤¤¿¤áÈ©¤ä¹¢¤¬´¥Áç¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²»Àß·×¤Ë¤è¤ê±¿Å¾Ãæ¤Î²»¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¡£²Ð¤ò»È¤ï¤ºÉ½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤±¤É¤ä²Ð»ö¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¤·¤«¤â¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î300W¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¼°¤Ç²¹ÅÙÄ´Àá¤â´ÊÃ±¡£Å¾ÅÝ»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÅÅ¸»¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë°ÂÁ´µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç°Â¿´
ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢²¹ÅÙÄ´Àá¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¹¥¤ß¤Î²¹ÅÙ¤ËÈùÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¡£ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢±¿Å¾¡¦Ää»ß¤ò·«¤êÊÖ¤·²¹ÅÙ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÖÅ¾ÅÝ»þ¼«Æ°¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÇËÜÂÎ¤¬·¹¤¤¤¿¤ê¡¢¸í¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤êËÜÂÎ¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤òÄä»ß¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³±¿Å¾Ãæ¤Ë²¹ÅÙ¤¬ÀßÄê¤è¤ê¾å¾º¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤ò´¶ÃÎ¤·¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö²¹ÅÙ¥Ò¥å¡¼¥º¡×µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÇËü¤¬°ì¤Î»þ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ëÅß¾ì¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö¥Ý¥«¥Ý¥«ÃÈ¥ß¥Ë¥Ò¡¼¥È¡×¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½»¤à¤´²ÈÄí¤Ë¤â¡¢1²È¤Ë1Âæ¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£