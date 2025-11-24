ラ・リーガ 25/26の第13節 レアル・オビエドとラヨ・バリェカノの試合が、11月23日22:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはサロモン・ロンドン（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、サンティ・カソルラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはセルヒオ・カメージョ（FW）、アルバロ・ガルシア（MF）、イシ・パラソン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

レアル・オビエドは後半の頭から選手交代。ハビ・ロペス（DF）からラヒム・アルハサン（DF）に交代した。

52分にレアル・オビエドのイリヤス・チャイラ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。ノーベル・メンディ（DF）からパテ・シス（MF）に交代した。

61分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。サンティ・カソルラ（MF）、サロモン・ロンドン（FW）に代わりハイセム・ハッサン（FW）、パブロ・アグディン（MF）がピッチに入る。

70分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。セルヒオ・カメージョ（FW）からアレマオ（FW）に交代した。

79分、レアル・オビエドが選手交代を行う。レアンデル・デンドンケル（MF）からアルバート・レイナ（FW）に交代した。

85分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。オスカル・バレンティン（MF）、イシ・パラソン（MF）に代わりジェラール・グンバウ（MF）、フラン・ペレス（MF）がピッチに入る。

85分、レアル・オビエドが選手交代を行う。フェデリコ・ビニャス（FW）からアレックス・フォレス（FW）に交代した。

90+2分にラヨ・バリェカノのパテ・シス（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、レアル・オビエドは73分にナチョ・ビダル（DF）に、またラヨ・バリェカノは29分にノーベル・メンディ（DF）、80分にイシ・パラソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 00:20:13 更新