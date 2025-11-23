¥È¥±¥ë¡ÖÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹õÅÉ¤ê¤ÈUSB¤¬¿¿ÈÈ¿ÍÆÃÄê¤Î¸°¡×¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙºÇ¿·¹Í»¡¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¹Í»¡Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛÂè£·ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¿¿ÈÈ¿Í¤ò¼¨¤¹£²¤Ä¤Î¾ÚµòÆÃÄê¡ª ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½ÅÂç¤ÊÉúÀþ¤ä¹õËë¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤É¤Î»Ò¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿USB¥á¥â¥ê¤È¡¢ÂçÃ«¹»Ä¹¤¬°ì¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ´¤Î³¨¡É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¾Úµò¤¬¡Ö¹õËë¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËUSB¤Î°·¤¤¤ä¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÈà»á¤¬ÌôÊª¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¼Ì¿¿¤Î¥Çー¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿USB¤ò¤É¤Î»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤Î»Ò¤Ï¥·¥Î¥Î¥á¤ò²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Çµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹õÅÉ¤ê»ö·ï¤È»¦¿Í»ö·ï¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö»¦¤¹¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹õÅÉ¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤ÏÊÌ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤äÂ´¥¢¥ë¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¡¢º¨¤ß¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤éÌ©¤«¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¿´ÍýÊ¬ÀÏ¤âÅ¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¹»Ä¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¹»Ä¹¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹»Ä¹»¦³²¤ÎÇØ·Ê¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Ô¤¯¿äÍý¤·¤¿¡£¡Ö¹»Ä¹¤¬·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Áê¼ê¤«¤é¶¼¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸ò¤¨¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¡¦µ¿Ìä¤â½¦¤¤¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¹Í»¡¤Ã¤ÆÁÛÁü¤äÌÑÁÛ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡È¹Í»¡³¦¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍè½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ð¥È¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ö½Ñ¤Ä¤Ê¤®Àâ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ø¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤äÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ïº£¸å¤â¹Í»¡Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ÈÄÌÃÎÀßÄê¡¢¹âÉ¾²Á¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤ÎåÌÌ©¤Ê¹Í»¡¤È»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤É¤Î»Ò¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿USB¥á¥â¥ê¤È¡¢ÂçÃ«¹»Ä¹¤¬°ì¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ´¤Î³¨¡É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¾Úµò¤¬¡Ö¹õËë¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤ËUSB¤Î°·¤¤¤ä¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÈà»á¤¬ÌôÊª¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¼Ì¿¿¤Î¥Çー¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿USB¤ò¤É¤Î»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤Î»Ò¤Ï¥·¥Î¥Î¥á¤ò²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Çµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹õÅÉ¤ê»ö·ï¤È»¦¿Í»ö·ï¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö»¦¤¹¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹õÅÉ¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤ÏÊÌ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤äÂ´¥¢¥ë¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¡¢º¨¤ß¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤éÌ©¤«¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÀ®¸ù³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¿´ÍýÊ¬ÀÏ¤âÅ¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¹»Ä¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¹»Ä¹¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹»Ä¹»¦³²¤ÎÇØ·Ê¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Ô¤¯¿äÍý¤·¤¿¡£¡Ö¹»Ä¹¤¬·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Áê¼ê¤«¤é¶¼¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸ò¤¨¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡¡¦µ¿Ìä¤â½¦¤¤¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¹Í»¡¤Ã¤ÆÁÛÁü¤äÌÑÁÛ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡È¹Í»¡³¦¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍè½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ð¥È¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ö½Ñ¤Ä¤Ê¤®Àâ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¾Ò²ð¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ø¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤äÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ïº£¸å¤â¹Í»¡Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ÈÄÌÃÎÀßÄê¡¢¹âÉ¾²Á¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤ÎåÌÌ©¤Ê¹Í»¡¤È»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥È¥±¥ë¡Ö»ç¤Î¥¯¥Þ¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤ÎÉúÀþ¤À¡×¶Ã¤¤Î¥á¥¿¹Í»¡¤¬ÇÈÌæ¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Û
Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·Ï¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¦¥È¥±¥ë¤¬ÂçÃÀÄó¸À¡ª¡Ö¥¿ー¥Üー¤ÈÅì±À¤Î¡ÈÍ¶Æ³¡É¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡×
Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È»þ¤Î´Ø·¸¤Ë±Ô¤¤¹Í»¡¡ÖÆó¿Í¤Ï»÷¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£