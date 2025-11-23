ÌÚÂ¼Î´´²»á¡Ö¶¯¤¯Ëá¤¤¹¤®¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×»õ¥Ö¥é¥·Ë¡¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò¸ì¤ë
YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú40~50Âå¤ÎÊýÉ¬¸«¡Û»õËá¤¤Î»ÅÊý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È»õ·Ô¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó...¡×¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ÎÌÚÂ¼Î´´²»á¤¬»õËá¤¤ÎºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÅö¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¼«¸ÊÎ®¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤ë¤Ù¤¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¤Ê2¤Ä¡×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é»õ¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤À¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é»õËá¤¤ò¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¬Êâ¤Ëá¤¤Ç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÉ¬¤ººÂ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î©¤Ã¤Æ½ÐÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤È¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¸Å¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ì±ø¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê¸ò´¹¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»õ¥Ö¥é¥·¤Î¸ò´¹ÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1¥ö·î¤Ë1²ó¡£3¥ö·î¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö3¥ö·î¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤¢¤ê¤«¤Ê¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¸¦µæ¤«¤é¤â¡¢¸Å¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤Ë¤Ï°¶Ì¶Ý¤äÃî»õ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö·î¤Ë1ËÜ»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¿·ÉÊ¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¡×¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âÌäÂê»ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¶¯¤¹¤®¤âÌäÂê¡£¤à¤·¤íÍ¥¤·¤¹¤®¡¢ÊªÂ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë»õ·Ô¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤40~50Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤·¤¯Ëá¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»õ·Ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥»¥á¥ó¥È¼Á¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¡£¶¯¤¯Ëá¤¯¤È¤¹¤°½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤·¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¿Í¤â¡ÖÍ¥¤·¤á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÅö¤ÆÊý¡¢Æ±¤¸»õËá¤¤ò¥ëー¥Á¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤â»ØÅ¦¡£¡Ö¼ê¤òÊÑ¤¨ÉÊ¤òÊÑ¤¨°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç»õ¥Ö¥é¥·¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ê£¿ô¤Î»õËá¤Ë¡¤ä¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¹¡¦»õ´Ö¥Ö¥é¥·¤ÎÊ»ÍÑ¤Ê¤É¡¢¤ä¤êÊý¤ò¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëá¤»Ä¤·¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«¸ÊÎ®¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ëá¤»Ä¤·20%°Ê²¼¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð10%°Ê²¼¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£
