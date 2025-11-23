¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè11Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó vs ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü23:30¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥êー¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
12Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿ー¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë17Ê¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ä¥ó¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢22Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë45+2Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥³¥ó¥éー¥È¡¦¥é¥¤¥Þー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
55Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬µÕÅ¾¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë60Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥êー¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¤¥´ー¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿ー¥Ø¥Ã¥¸¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
71Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
77Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡ÊDF¡Ë¤«¤é¶â 玟ºÈ¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Þ¥¥·¥ê¥¢¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥Àー¡ÊDF¡Ë¡¢ÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ïー¥È¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î78Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç5-2¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¡¢¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î84Ê¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥º¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç6-2¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬6-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ËÆ£ ÍÎµ±¡ÊDF¡Ë¤Ï83Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·78Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£12Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
