KATE¤Î¥Û¥ê¥Çー¿·¿§¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤¬11·î22ÆüÈ¯Çä
¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥ê¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤«¤é¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÇ®´¶¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Ùー¥¸¥å·Ï¥«¥éー¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì♡11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÅ¹Æ¬¡¦WEBÅ¸³«¤¬½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¿§¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯ÆÈ¼«µ»½Ñ¹ÅëºÜ¤Ç¡¢Åß¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê2¿§¤¬¡¢·ì¿§´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
¸ÂÄê¥«¥éー2¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖEX-11 ¹È±ì½É¤ëÂ£¤êÊª¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë±ìÆÍ¤Î²¼¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ü¥ë¥Éー¥Ùー¥¸¥å·Ï¡£
¡ÖEX-12 Åð¤Þ¤ì¤¿1224m¤ÎÀ±¸÷¡×¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー³¦¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë1224m¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êーÄºÅÀ¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿À±¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¥ã¥á¥ë¥Ùー¥¸¥å·Ï¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¿°¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çー»ÅÍÍ¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¤ÇÆÃÊÌ´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê♡
¥¥¹¤Î¸ÂÄê¿§¥ê¥Ã¥×¥¢¥íー ¥°¥í¥¦X¤ÇÅß¤Î¤à¤Á¤å¤ë¤ó¿°¤Ë♡
¡È¤Ä¤±¤¿¤Æ¿§»ýÂ³¡É¡ÜÊÝ¼¾¥±¥¢µ»½Ñ
¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¿°¤«¤é¾øÈ¯¤¹¤ë¿åÊ¬¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌ©Ãå¥¸¥§¥ëËì¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ*¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤ÎÈ¯¿§¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Åß¤Î¿°¤Ë¤â°Â¿´¢öÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ë¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯±Ç¤¨¤ë¿§Ì£¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏËÜÂÎ²Á³Ê1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤âÆ±²Á³ÊÂÓ¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤¹¡£
KATE¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ÇÅß¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò³Ê¾å¤²♡
¤³¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎKATE¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×2¿§¡ÖEX-11¡×¡ÖEX-12¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¡Ê11·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¹Æ¬¡¦WEBÅ¸³«¡Ë¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×¡ßÍî¤Á¤Ë¤¯¤µ¡ßÊÝ¼¾¥±¥¢µ»½Ñ¤È¡¢»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿Åß¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à♡
ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¢ö