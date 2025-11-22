¥¬¥¶ÄäÀï¸å¡¢»Ò¤É¤â»à¼Ô60¿ÍÄ¶¡¡½»Ì±¤Îµ¾À·¤Ë»õ»ß¤á¤«¤«¤é¤º
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄäÀïÈ¯¸ú¸å¤Î»Ò¤É¤â¤Î»à¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â63¿Í¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï»¶È¯Åª¤Ê¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½»Ì±¤Îµ¾À·¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÄÌ¿®¤Ï21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ËÌÉô¤ËÌµ¿Íµ¡¤ÇÇúÈ¯Êª¤òÅê²¼¤·¡¢»Ò¤É¤â4¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢63¿Í¤ÏÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿10·î10Æü¤«¤é11·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¶·â¤Ë¤è¤ë»àË´¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¿ô¡£¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÅý·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¢¤ê¡¢Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Î½ç¼é¤È»Ù±ç¤Î³ÈÂç¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï21Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ºÇÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤ÇÀïÆ®°÷6¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢5¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£5¿Í¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤¿¤á°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î»ÙÇÛÃÏ°èÆâ¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÀïÆ®°÷ºÇÂç200¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£»¦³²¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®°÷¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾×ÆÍ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£