【Amazon】「Apple（アップル）」や「Anker（アンカー）」のイヤホン・ヘッドホンが最大41%オフに
今回は、周囲の騒音を自動で低減する「Soundcore P40i」や、快適性を追求した「AirPods 4」、最大50時間再生ができるノイキャンヘッドホンをご紹介。お気に入りの商品を手に入れ、もっと快適に音楽を楽しんでください。
圧倒的な静けさと没入感を体験！Ankerの「Soundcore Liberty 5」
「Liberty 4」の次世代モデルとして登場しました。「Soundcore Liberty 5」では、ウルトラノイズキャンセリング 2.0から3.5に進化。周囲の環境に左右されず、立体的なサウンドを味わうことができます。
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
周囲の騒音レベルに合わせて、操作不要でノイズを打ち消す「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」が搭載されています。イヤホンを使用する場所に左右されず、自分の大好きな音楽に没頭できるのが嬉しいポイントです。
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,990円 → 6,490円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
こちらは「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
一つ上で紹介した商品の、ノイズキャンセリング機能が搭載されていないバージョンです。
「声を分離」機能を搭載されており、周囲の雑音を低減。クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは、「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,700円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトかつ快適な付け心地。ワイヤレスイヤホン「JBL WAVE BUDS」
前モデル「JBL WAVE100TWS」から、本体サイズを約20％ダウン。小さな耳の人でも、圧迫感無く装着できるようになりました。さらに、8mm径のダイナミックドライバーが搭載されており、豊かな低音とパワフルなサウンドを楽しむことができます。
JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUDSBLK 小
6,600円 → 3,900円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大40時間の長時間再生。ノイキャン機能付きワイヤレスヘッドホン
ヘッドホンに搭載された2つのマイクが周囲の騒音を検知し、アクティブノイズキャンセリング（ANC）によって低周波ノイズを除去。専用アプリと連携させれば、周囲の環境に合わせて3つのノイズキャンセリングモードから最適なモードを選択できます。ハンズフリー通話にも対応。
Anker Soundcore Life Q30【第2世代】(Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック
8,990円 → 6,490円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
持ち運びやすさとコスパを両立した「Bose QuietComfort SC Headphones」
ハードケースではなく、持ち運びしやすい柔らかいケースが付属しているため、外出先で使用するときに重宝するワイヤレスヘッドホン。定評のあるノイズキャンセリング機能により、外部の余計な音をブロックして音楽に没頭することができます。
Bose QuietComfort SC Headphones 完全 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック
35,889円 → 24,999円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
5,990円 → 4,490円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ
11,048円 → 8,910円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
58,800円 → 49,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 3,980円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
