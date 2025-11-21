Ankerの「ながら聞き特化」イヤホン、4,990円は奇跡じゃねーか？
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日（金）0時から11月23日（日）23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、耳を塞がず、周りの音も聞こえるため「ながら聞き」にも最適なイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C30i」や進化したノイズキャンセリングを搭載した「Soundcore Liberty 5」など、Anker（アンカー）のイヤホンがお得に登場しています。
耳を塞がないAnkerのイヤーカフ型イヤホンが4,990円の大特価！ながら聞きにも最適です。
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
4,990円
（17％オフ）
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】ホワイト
4,990円
（17％オフ）
【こちらもおすすめ】
どんな耳にもフィットする快適なつけ心地。Ankerの「Soundcore AeroClip」がお得に購入できるチャンス
Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ / IP55 防塵・防水規格 / 最大32時間再生 / マルチポイント接続】ミッドナイトブラック
13,490円
（25％オフ）
Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
8,990円
（31％オフ）
電車やカフェなどの騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しめる。Ankerの「Soundcore P31i」が25％オフとお買い得
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
4,490円
（25％オフ）
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
6,490円
（19％オフ）
Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/カナル型/耳掛け/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
7,990円
（20％オフ）
進化したノイズキャンセリングを搭載した、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得な価格で販売中！
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
11,990円
（20％オフ）
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】パールホワイト
11,990円
（20％オフ）
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ディープブルー
11,990円
（20％オフ）
眠りに適したノイキャン機能が秀逸。Ankerの寝ホン「Soundcore Sleep A30」が23％オフの22,990円！
Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト
22,990円
（23％オフ）
Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
10,990円
（35％オフ）
＞＞Ankerイヤホンのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年11月21日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
