「ヤバすぎ」 井上尚弥から驚きの声、絞られたバキバキの腹筋に騒然「ここまでやる？」
24日の天心戦に備え…井上拓真が肉体公開
ボクシングのWBC世界バンタム級2位・井上拓真（大橋）が24日、同級1位の那須川天心（帝拳）と同級王座決定戦で激突する。本人が20日午後、仕上がった肉体を自身のXで公開すると、ファンから「仕上がってる！」「もはや人の身体じゃない」「お兄ちゃんみたい」と感嘆の声が上がった。
井上は「準備満タン 仕上がった みんなで勝ち取るよ」とのコメントとともに、上半身裸になった自らの肉体を公開した。腹筋は6つにバキバキに割れ、脂肪を限界まで落とした肉体。肌の質感まで伝わってきそうだ。
これには兄で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の尚弥も「ヤバすぎ」と反応。ファンからも次々にコメントが並んだ。
「仕上がってる！」
「1mmも妥協が見られない。期待しかない」
「いやこれ兄よりヤバいオーラ出てるよ」
「二頭の割れが見えるとはだいぶしぼったな」
「すご、もはや人の身体じゃない…ここまでやるの？」
「ヤバい！バキバキでお兄ちゃんみたい」
「ブルース・リーみたいだ」
「この身体過去一では！？」
また、尚弥がすかさず反応したことに「拓真に対しての愛が深すぎるモンスター」と兄弟愛に感動した声もあった。
（THE ANSWER編集部）