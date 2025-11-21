24日の天心戦に備え…井上拓真が肉体公開

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・井上拓真（大橋）が24日、同級1位の那須川天心（帝拳）と同級王座決定戦で激突する。本人が20日午後、仕上がった肉体を自身のXで公開すると、ファンから「仕上がってる！」「もはや人の身体じゃない」「お兄ちゃんみたい」と感嘆の声が上がった。

井上は「準備満タン 仕上がった みんなで勝ち取るよ」とのコメントとともに、上半身裸になった自らの肉体を公開した。腹筋は6つにバキバキに割れ、脂肪を限界まで落とした肉体。肌の質感まで伝わってきそうだ。

これには兄で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の尚弥も「ヤバすぎ」と反応。ファンからも次々にコメントが並んだ。

「仕上がってる！」

「1mmも妥協が見られない。期待しかない」

「いやこれ兄よりヤバいオーラ出てるよ」

「二頭の割れが見えるとはだいぶしぼったな」

「すご、もはや人の身体じゃない…ここまでやるの？」

「ヤバい！バキバキでお兄ちゃんみたい」

「ブルース・リーみたいだ」

「この身体過去一では！？」

また、尚弥がすかさず反応したことに「拓真に対しての愛が深すぎるモンスター」と兄弟愛に感動した声もあった。



（THE ANSWER編集部）