人気カップルインフルエンサーがRayに集結♡ お互いをトリコにする「沼らせデート服」5選

おしゃれな男女は、どんな服でお互いを沼らせるの？そこで今回は、今をときめくカップルインフルエンサーたちによる「沼らせデート服」を5つご紹介します！気になる2人のカップルデータから、思い出のアイテムなど...。ぜひ参考にしてみてね♡

カップルSNAP お互いに沼らせるのが恋の掟♡ 今をときめくカップルインフルエンサーがRayに集結！お互いをトリコにする沼らせデート服で登場してくれました。気になる2人のカップルデータも必見です♡

Check! キムイオハウス Youtube：@k1mu_1o

TikTok：@k1mu_1o 彼氏：キムくん（インフルエンサー・31才）

Instagram：@xx_k1mu__彼女：イオナさん（インフルエンサー・27才）

Instagram：@iona_suzuki交際期間：約4年PROFILE：日常や旅行、デート風景などを動画で配信しており、SNS総フォロワー数は88万人を超える人気カップルインフルエンサー。ファッションブランド「Lallana」も去年から始動♡ ジャケットをリンクさせてクールな2人 〈左・キムくん〉 「スーツライクなセットアップはZARAで約18,000円。DNSRのヘンリーネックなロンTをあわせてかちっとコーデをカジュアルダウン。 大人っぽいスタイルが彼女うけするので、デートのときは色を使いすぎないように気をつけています」 〈右・イオナさん〉 「テーラードジャケットはSNIDELで約17,000円。ジャケットあわせで彼とリンク♡ レースキャミはGRLで約2,000円。フリルミニスカートはROUGHNECKで約8,000円。 彼は女のコっぽいのが好きだから、甘さと肌見せは絶対！」 彼からもらったプレゼント 「去年のクリスマスにもらったゴールドネックレス。彼が似あうよって選んでくれたお気に入り。毎日お守りのようにつけています♡」

Check! かいちょすカップル Youtube：@kaichos_225

TikTok：@kaichos_225 彼氏：かいじくん（インフルエンサー・25才）

Instagram：@kaaaiiijjjiii彼女：ひなたさん（インフルエンサー・25才）

Instagram：@chos_225交際期間：2年7ヵ月PROFILE：自然体で仲よしな日常を発信している、美男×美女カップルインフルエンサー。ギャップのあるエンタメ要素に育んだ動画やクリエイティブ性の高いコンテンツなど幅広いジャンルを発信しており、男女問わず人気。 きれいめコーデに遊び心をプラスして 〈右・かいじくん〉 ジャケットできちんと感を出しつつ、プリントパンツや缶バッジで遊び心をプラス。アクセサリーはシルバーで統一してスタイリッシュな印象に仕上げました。恵比寿のおしゃれなカフェデートをイメージしました」 〈左・ひなたさん〉 「GALLARDAGALANTEで約22,000円のカーディガンで清楚な乙女を演出。彼からもらったPolèneのロングブーツやバッグでオトナ要素を足しました。彼にスタイルよく見えるねと褒められたお気に入りコーデ♡」 おそろアイテム 「SUBUのサンダルはサイズ展開が豊富でカップルにおすすめ。おそろいは日常使いできる歩きやすい靴を選ぶのがベター♡」

Check! お嬢とトモヤ TikTok：@date_ikigai 彼氏：トモヤくん（インフルエンサー・24才）

Instagram：@imtxig彼女：mizykiさん（インフルエンサー・24才）交際期間：9ヵ月PROFILE：出会いはインスタ。ともやさんからの猛アピールの結果、見事カップルに♡ 彼のベタ惚れデート風景やドッキリ企画を日頃から発信しており、今人気急増中のカップルTikToker。 彼女にあわせたきれいめルック 〈左・トモヤくん〉 「お上品な彼女にあわせてジャケットでシックにまとめました。また小顔の彼女と並べるように、Uネックトップスでシャープに（笑）。中性的なデザインのベルトは中国で購入。人と差がつく特徴的なデザインがお気に入り」 〈右・mizykiさん〉 「ANDMARYのチェックワンピは彼がプレゼントしてくれたお気に入り。CELINEで約400,000円のバッグはお嬢様感ましましで彼うけばっちり。デコルテのヒモがあまあまセクシーで彼の男ゴゴロがくすぐられるらしい♡」 おそろアイテム 「大涌谷に行ったときに買った地域限定のちいかわストラップ。2人とも鍵につけて、毎日眺められるようにしているんだ」

Check! あいかいカップル Youtube：@aikai_cp

TikTok：@aikai_cp 彼氏：かいとくん（インフルエンサー・26才）

Instagram：@kit__.14彼女：あいさん（インフルエンサー・21才）

Instagram：@ai__roos交際期間：4年2ヵ月PROFILE：わんこ系彼氏とツンデレ彼女によるカップルTikToker。嫉妬ドッキリや甘々モーニングなどリアルな同棲カップルの日常に思わずきゅんっとすること間違いなし！ グレーアウターでシミラールック♡ 〈左・かいとくん〉 「チャコールグレーのジャケットに黒の太めのタックパンツをあわせてスタイリッシュに。あいからは清潔感のあるキレイめコーデ×シルバーアクセの組みあわせがいいねって褒められた！このコーデで代官山へカフェデートしたいな」 〈右・あいさん〉 「カーディガンはMASUで約38,500円で購入。ベージュのプリーツスカートをあわせてKスクールガールをイメージ。足元はショートブーツで肌見せして女のコらしさを出しました♡ 盛りすぎないガーリーコーデが彼のタイプなので極めてます」 彼からもらったプレゼント 「ゴールドの指輪はかいとくんと一緒に横浜で作りました。デザインも使いやすくて可愛いし、思い出作りもできて一石二鳥」