東京証券取引所が２０日に発表した１１月第２週（１１月１０～１４日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５１４７億６９７１万円と２週ぶりの買い越しとなった。前週は３５５９億３６９４万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１７７８億円の売り越し。現物・先物の合計では３３６９億円と３週ぶりに買い越した。前週は５８７４億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は２３６６億１８６７万円と２週ぶりの売り越し。信託銀行は５３９７億６５３０万円と３週ぶりに売り越した。事業法人は１９２３億６１３６万円と７週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１００円（０．２％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS