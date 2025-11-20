Ｎｏ．１が４日ぶり反発、ＢＣＰ対応型ポータブル蓄電池を共同開発し販売開始 Ｎｏ．１が４日ぶり反発、ＢＣＰ対応型ポータブル蓄電池を共同開発し販売開始

Ｎｏ．１<3562.T>が４日ぶりに反発した。同社は１９日の取引終了後、ナチュラニクス（東京都墨田区）とともに、ＢＣＰ対応型ポータブル蓄電池を共同開発し、２５日より販売を開始すると発表。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。



東芝が開発したリチウムイオン電池「ＳＣｉＢ」を採用。発火のリスクが低く、２万回を超える充放電に耐える長寿命を実現した電池とナチュラニクスの熱マネジメント技術、急速充電技術と組み合わせ、毎時０．５キロワットモデルでは最短１８分、毎時２キロワットモデルでは４８分で充電が可能という。中小企業向けに情報セキュリティー機器の販売などソリューションを展開するＮｏ．１は、地方自治体、教育・医療機関を含め、ＢＣＰ対策が求められる分野への導入を進める。



